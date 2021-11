El particular apodo que utiliza Adamari López para referirse a Toni Costa

Hace 10 años Bajofondo musicalizaba el momento de inicio de la relación entre Adamari López y Toni Costa. Hoy, separados, coronan los 10 años de relación con un nuevo baile que saldrá el domingo por televisión.

En estos 10 años ha pasado de todo, la llegada de Alaïa, la muerte de la mamá y luego del papá de Adamari, su aumento de peso y finalmente la separación. Sin embargo, la latina ha puesto la doble tracción y ha arrasado con cuanto proyecto ha debido enfrentar. Tanto así que ya la vimos posar hasta para “Hola USA” donde lució en traje de baño a sus 50 años.

En el programa “¡Así se baila!” donde Adamari López es jueza y Toni Costa bailarín, deberán hacer la apertura del show con un baile. En una conversación con Andrea Meza, la Miss Universo mexicana decía: “Ya empecé a ensayar con Toni. Estoy nerviosa porque obviamente quiero entregar lo mejor. Y me da mucho gusto que podamos, de alguna manera, darle cierre a un momento de nuestra vida. ¡Empezamos bailando y así terminaremos en la pista de “Así se baila!””

Mientras tanto la boricua de ojos claros nos ha ido mostrando intimidades de los ensayos donde denomina de una particular forma a Toni Costa. Sabemos perfectamente que el europeo no ha engrosada las filas de ningún ejercito del mundo, pero entonces ¿por qué el apodo? Aparentemente el papá de Alaïa es un poco “mandón” y eso le valió el grado de “sargento”. Ni siquiera lo denominó simple soldado, si no que ya le otorgó el ascenso.

Fuente: Instagram Adamari López

Esta perlita no hace más que reflejar la excelente relación que mantienen, y que seguirán manteniendo en beneficio de su hija. La pequeña ya ha perdido dos dientes, hace gimnasia, y tiene una cuenta de Instagram, administrada por sus padres. Una paternidad muy demandante para el español y la puertorriqueña.