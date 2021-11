Preciosa: Cami Gallardo enamoró a todos con una increíble sesión de fotos

La artista trasandina Cami Gallardo, se encargó de encender las redes sociales a través de un llamativo posteo y demostró porqué es una de las mujeres más sensuales de su país en la actualidad. Además, atraviesa un gran presente en lo laboral.

Todo parece encaminarse para la cantante de 24 años debido a que el verano pasado, fue escrachada públicamente en los medios de su país por no respetar los protocolos sanitarios ni las restricciones impuestas por el gobierno trasandino. Se la vio a Cami Gallardo realizando una fiesta en el Hotel W donde no respetó el aforo correspondiente y además, no cumplió con la cuarentena al regresar a su país.

La tormenta pasó y en septiembre, la artista, tuvo el placer de compartir una gira con Marc Anthony por los Estados Unidos llamada ‘Pa’ llá’ voy Tour’. El recorrido comenzó el 10 de septiembre en Washington y finalizó el pasado 19 de noviembre en Miami. En su cuenta de Instagram, Gallardo agradeció a sus seguidores: “Estoy muy agradecida. Después de mucho tiempo, vuelvo a cantar”.

Por otro lado, la artista chilena acaba de presentar un nuevo tema llamado ‘Mía’ y además es la única cantante trasandina que formará parte de la grilla del Cosquín Rock, a celebrarse en febrero del 2022 en Córdoba. El video de esta canción fue dirigido por Nuno Gomes quien ha trabajado en la realización de videoclips de Ozuna, Maluma, Ricky Martin, entre otros.

Fuente: Instagram Cami Gallardo

Sin embargo, lo que cautivó de Gallardo fue su sensual posteo en su cuenta de Instagram donde se la ve posando y disfrutando del sol con la parte de arriba de una bikini. Al pie de foto le agregó: ‘Muak’. Quien comentó su publicación fue la bailarina argentina Flor Vigna, quien hace poco también se lanzó como cantante.