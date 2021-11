Este es el éxito de Chayanne que casi no sale a la luz

Al momento de lanzar su quinto disco, Elmer Figueroa Arce, o mejor conocido como Chayanne, se enfrentó a críticas sobre uno de sus sencillos. Las críticas de la producción fueron tales que amagaron con no incluir el sencillo en el disco.



El cantante de “Provócame”, “Dejaría todo” y “Torero”, sorpresivamente recibió malos augurios sobre “Tiempo de Vals”. El después conocido clásico de las fiestas de 15 años, casamientos y eventos especiales en Latinoamérica, fue catalogado como lo peor del disco por uno de los productores de la discográfica Sony.



José María Cano fue el encargado de componer la melodía que inmortalizaría a Chayanne en la mente de los latinos. El multifacético ex integrante de Mecano terminó imprimiendo una fuerte impronta a todo al producto ya que Tiempo de Vals, no solo fue el título de la pieza, también fue el título del disco. Desde su lanzamiento en 1990, ha sido sostenidamente reproducido. Durante 21 años este clásico no ha perdido vigencia y difícilmente la pierda luego de haber echado raíces en las costumbres de toda una región.

Pero… ¿Cuánto ha disfrutado Chayanne de estos 4 minutos 10 segundos de romanticismo? Tuvimos oportunidad de verlo en dos ocasiones. La primera sucedió 4 años más tarde de su lanzamiento, junto a Yuri. Y la segunda -la más especial- fue durante la fiesta de 15 años de su hija Isadora. Este momento fue captado por los invitados y subido a la red para el disfrute de todos.



Billboard lo colocó en la segunda posición para mayo de 1991 y permaneció en ese lugar durante casi 1 año. Una prueba de que el gusto de un productor no representa el gusto de las multitudes.