Cómo fue la peligrosa dieta que hizo Ashton Kutcher que puso en riesgo su vida y lo obligó a hospitalizarse

A la hora de elegir un papel e interpretar a aquel personaje ya sea para la pantalla grande, como para la televisión o las distintas plataformas de streaming, los actores deben realizar un balance de los pros y las contras que puede presentar el reto laboral y elegir si están dispuestos a hacer varios sacrificios para encarnar aquel rol.

Muchas veces, el aspecto físico puede mantenerse como en la vida real, pero en otras oportunidades los productores y el propio guión son los que exigen que se adelgace, se engorde, se cambie el color y el largo del pelo, entre otras cosas que deben realizarse para que el personaje sea lo más realista posible y se adapte a la idea original.

Pero no siempre estas cosas salen bien. Un caso es el de Ashton Kutcher, el reconocido actor que se puso en la piel del empresario Steve Jobs, cofundador de Apple, para llevar adelante su historia de vida en el film titulado ‘Jobs: el hombre que revolucionó al mundo’, el cual comenzó sus grabaciones por el año 2012 y meses después pudo salir a la luz.

Y es que para reencarnar a Jobs, el famoso artista se sometió a una dieta estricta para poder perder suficiente peso, además de que se dejó la barba y el bigote para alcanzar lo máximo posible la figura del filántropo. En aquel entonces, Kutcher confesó que había sufrido algunos trastornos en su organismo, pero fue ahora su esposa Mila Kunis quien reveló la gravedad de la situación.

Según reveló la actriz, la dieta fue hecha a base de frutas y verduras y esto “le provocó una pancreatitis”, la cual “fue minimizada” por su pareja, quien no analizó los daños colaterales del papel y continuó sumido en su trabajo: “Fue tan estúpido que creo que en un momento tan solo comía uvas”.



“Al final, terminamos dos veces en el hospital por una pancreatitis. Así que sí, lo pueden chequear. Esto fue muy estúpido de su parte”, agregó la actriz en una entrevista con First We Feast, recordando cómo fue aquella mala experiencia en donde Ashton sufrió un desorden en el organismo.

Cabe recordar, por otra parte, que Kutcher también había hablado del tema tras haber finalizado el rodaje, pero bromeó al respecto y contó su experiencia desde un lado menos dramático: “Terminé en el hospital con la dosis máxima de analgésicos porque mi páncreas sufrió un desorden”.

“Luego, me asusté y pensé: ‘este es el fantasma de Steve Jobs, apoderándose de mi páncreas y me estoy volviendo loco’. Resulta que todo fue provocado por el jugo de zanahoria, y esto fue lo que causó esta pancreatitis severa”, concluyó el actor hace algunos años atrás.