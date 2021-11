Qué tan celoso es Pepe Aguilar de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar nació el 8 de octubre de 2003 y es la hija más pequeña del exitoso cantante Pepe Aguilar y su esposa Aneliz Álvarez Alcalá. La joven de 18 años tiene el mismo talento por la música que su padre y ya se consagró como una cantante profesional, bajó el cuidado y la protección de toda su familia.

Para el artista, que tiene más de 35 años de trayectoria, Ángela Aguilar siempre será su pequeña y así lo ha demostrado en varias oportunidades. En la página oficial de Facebook llamada "Flor Silvestre 'La Flor De México'", la Dinastía Aguilar publica contenido sobre la familia y en un video que subieron de la adolescente se lo escucha a Pepe siendo celoso de su hija.

"Oye, a ver si no te andas poniendo esos vestidos tan enseñados, por favor, que cosa las nuevas generaciones. Las entiendo, pero qué cosa. Vean la espalda no más, qué barbaridad", dijo el hombre, debido al vestido con espalda al descubierto que llevaba la cantante. Este comentario despertó las risas de todos los presentes y rápidamente le dio un abrazo a su hija, con quien cantó "Tu Sangre en mi Cuerpo".

A su corta edad, Ángela Aguilar ya se convirtió en una de las cantantes más exitosas de la música ranchera y es muy popular en las redes sociales. En Instagram publica fotos de sus shows y sus looks, los cuales, a veces, genera los comentarios celosos de su padre, que le advierte con un tono de broma que tenga cuidado con "mostrar de más".

Pero Pepe Aguilar tiene una relación muy amorosa con sus cuatro hijos y, si bien, a Ángela la cela, lo hace simplemente para protegerla. En muchos posteos también se puede leer que le escribe comentarios muy halagadores como "guapa" o "increíblemente hermosa", y solamente quiere lo mejor para su hija.

“Hija Querida. No hay palabras que describan correctamente el amor que te tengo y lo que siempre has significado para mí. Te amo muchísimo, estoy muy orgulloso de quién eres y cómo has llegado a eso, es un lujo guiarte, APRENDER de ti (y contigo) y descubrirte cada día. Descubrir a ese tremendo ser humano que eres, con tan buen corazón y de una entrega constante e incondicional", le dedicó el cantante a Ángela Aguilar por su cumpleaños.

Y agregó: "Siempre buscando que todos a tu alrededor estén siempre bien. Agradezco a Dios por permitirme convivir tanto con alguien como tú. Y más agradezco que tenga el honor de ser tu papá".