Karol G nos regala un paisaje que enamoró a todos

Karol G fue una de las grandes ganadoras de la reciente entrega de Premios Latin Grammy 2021. La cantante colombina, no estuvo presente en la gala de premiación, pero obtuvo el premio a la mejor interpretación de Reggaeton.

Karol igualmente compartió en sus historias de Instagram su efusiva reacción al enterarse de que fue la ganadora de la mencionada terna. “Ustedes no saben lo que me están diciendo aquí en el oído, se los juro por Dios que no lo puedo creer. Nos ganamos el Grammy de Bichota y nos lo ganamos en Nueva York. No hay mejor presentación que esa mami” indicó la sudamericana, quien se encontraba arriba del escenario al enterarse del premio.

Hace unas horas, Karol G publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En ellas se puede ver a la artista latina desplegando toda su hermosura ante la cámara. La “Bichota” lució un vestido de color champagne satinado que combinó con bucaneras. Además, la oriunda de Medellin complementó su look con su cabello suelto y un delicado make up.

“Noche especial en @fallontonight Que lindos días he tenido GRACIAS, GRACIAS……. y que les regalo estas florecitas pues por ser tan lindos conmigo !!!!” fue el texto que eligió de epígrafe Karol G para acompañar las recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Karol G

Esta publicación que tiene como única protagonista a la ex pareja de Anuel AA se llenó rápidamente de likes superando la barrera de los 300 mil corazones. Sin dudas la oriunda de Medellín, Colombia es una de las celebridades preferidas en las plataformas virtuales y eso queda demostrado en cada una de sus posteos donde aparece ya que se viralizan de veloz manera.