Conoce la principal razón por la que Geraldine Bazán abandonó las telenovelas

Pasados los momentos de su separación con Gabriel Soto, Geraldine Bazán ya está muy enamorada de su nuevo novio. Se trata del empresario Luis Murillo que la tiene loca de amor. Pero no es esta la razón que la tiene alejada de la pantalla chica. La razón es: su otro gran amor.

Que los televidentes no la vean en pantalla, no significa que ella este alejada de las novelas. Es otra la faceta, pero confiesa que ha permanecido cerca. Por el momento no la veremos a la ex de Gabriel Soto interpretando algún personaje, pero ¿Qué está haciendo?

“Soy una mamá gallina completamente, por ella soy madre, asistente, fotógrafa, maquillista, porrista, vestuarista... La verdad es que el orgullo de una mamá es difícil de explicar y más allá de cualquier cosa, viéndola como actriz estoy muy orgullosa de ella” dice Geraldine Bazán mientras confiesa que está asistiendo a su hija para que crezca y se lance en su carrera de actríz.

“Desde pequeña ha estado en medio de cámaras, fotos, teatros, foros... entonces se le ha hecho familiar. Lo primero que hizo fue porque la invitaron a hacer de mi hija en un proyecto, le gustó, aunque ahí estaba sumamente verde” comentaba sobre Elissa Marie, que creció en un ambiente artístico y ahora lo quiere explotar junto a su madre.

Fuente: Instagram Geraldine Bazán

“Yo no estoy descansando. Lo que pasa es que la gente piensa que cuando uno no trabaja en televisión es porque está descansando, pero no es así. Yo he estado haciendo otras cosas, porque durante la vida uno tiene que ir diversificándose, estoy creciendo como empresaria, además, elaborando una plataforma junto con unos socios, para creadores de contenido” decía la actriz sin ahondar en detalle sobre la nueva plataforma, y sin dar pistas sobre su vuelta a la TV. Por ahora la única opción es sintonizar “Las riendas del amor” o repasar “Victoria”. ¡Vuelve Geraldine!