Así fue como el novio de Adele la engañó

Sin dudas, nadie se esperaba semejante confesión. Sin embargo, fue la misma cantante Adele quien contó, durante una reciente entrevista, la forma en que su novio actual, la engañó.

Sin embargo, aunque nadie lo crea, eso no fue lo peor. Por el contrario, el engaño de su actual novio tenía un fundamento y era conquistar su corazón.

La cantante británica contó que, la vez que en su vida la pasó muy mal, fue con su divorcio. De hecho, contó cómo todo en ese momento le afectó a su peso y a su carrera profesional.

Adele fue engañada y enamorada por su actual novio

Durante dicha entrevista, la cantante prefirió detenerse a contar – entre risas - cómo fue engañada por su actual novio, Rich Paul. Todo fue para que accediera a tener una cita con él durante una misma entrevista en el programa de la periodista norteamericana “One Night Only“.

La realidad, es que Adele y Rich Paul se conocieron en una pista de baile durante una fiesta de cumpleaños de alguien que conocían en común. Aunque, en ese momento su relación no fue para nada romántica, recién un par de años más tarde él se animó y le pidió que se vieran solo para una “reunión de trabajo”.

Adele hoy lo recuerda con gracia, porque en ese momento, aseguraba que el deporte con la música no tenían mucho que ver. Vale aclarar que, su novio Rich, es un representante de varios jugadores prominentes de la NBA, como Ben Simmons, además de otros jugadores de la NFL.

Fue así que Adele se sintió engañada por su novio para esa primera cita, sin embargo, hoy agradece haber accedido. Entre medio de risas, recordó y confesó:

“Esa fue la primera vez que pasamos algo de tiempo juntos, sin nadie más, y no con otros amigos y cosas así. Surgió todo de forma muy natural. Creo que así es como se conoce la gente en la vida real”. "FUENTE: elle.mx"

El verdadero amor la estaba buscando a Adele

Sin dudas, ese primer encuentro marcó el comienzo de lo que sería un verdadero noviazgo. Hoy, la cantante recuerda y se sorprende con la facilidad que se dio todo entre ellos. De la misma manera, reconoce que abrió su corazón -después de tanto sufrimiento - y se dejó llevar por el amor.

De hecho, ahora confiesa que ya no se toma el amor como un “juego” y no quisiera herir ni salir herida. “Ha sido todo cuestión de tiempo, de que sea el momento perfecto, pero será muy interesante ver cómo reacciono en general a cualquier cosa que me haga daño ahora que me siento tan segura de mí misma”.

Eso sí, Adele aseguró que haber sido engañada por su novio, es el mejor recuerdo que tiene hoy de su relación. Sin dudas, valió la pena. ¿Ya conocías su historia de amor? ¿Te gusta la pareja que hacen?