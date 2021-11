Nuestra Belleza Latina: Todo lo que debes saber antes de la final

Antes de que llegue la final de “Nuestra Belleza Latina”, debes saber que la última noche estuvo llena de emociones. Se vio reflejado un asombroso crecimiento de parte de las 6 semifinalistas que el jurado no dudó en hacerlo saber.

“Nuestra Belleza Latina” ya tiene a sus 4 finalistas y el público fue quien las eligió entre Sirey Morán, Lupita Valero, Génesis Suero y Fabián De la Concepción. La nueva temporada del reality de los domingos por Univisión, no para de sorprender.

Lo que debes saber antes de la final de Nuestra Belleza Latina

En la última noche, antes de conocer los nombres de las semifinalistas y de quedar fuera de la competencia, Jaky Magaña y Raishmar Carrillo, para quienes se lo perdieron, hicieron de todo para destacarse. Sí, tuvieron 3 retos y asombraron no solo al jurado, sino también al público.

Sin dudas, fue una verdadera gala, al punto que se vio que quienes, en su momento, entraron a la competencia como unas orugas, de repente se habían convertido en mariposas volando por todo el estudio.

Cabe recordar que el jurado está conformado por Giselle Blondet, Daniella Álvarez, Adala Ramones y Jomari Goyso. Además de sorprenderse, felicitaron a todos, y es que los retos se vieron con mucha potencia, complicidad y talento.

Sumado a ello, como viene viéndose desde el comienzo, hubo una súper producción de vestuario, coreografía, y bailarines en escena que asombró a la vista de todos.

Las finalistas de Nuestra Belleza Latina

La primera que rompió el hielo fue Raishmar Carrillo. Cuando pisó el escenario de NBL para cantar ‘El Anillo Pa’cuando’, caracterizada como Jennifer López, dejó a todos boquiabiertos. Sin embargo, quedó eliminada.

Vale destacar que los jueces no dudaron en hacerle saber a las chicas lo bien que lo estaban haciendo. Inesperado, hasta el más duro de ellos, que siempre es Jomari Goyso, le dijo a Raishmar: “Lo único que te falta es la experiencia, felicidades por tu camino, estoy impresionado, y eso es lo que he buscado toda la competencia”.

Luego, le siguió Fabián de la Concepción, quien, pese a no tener experiencia ni preparación de ningún tipo, asombró ya que logró salir digna de la situación y quedó como la segunda finalista. “Qué proyección, me encantó todo, un poco más de experiencia y lo puedes hacer, de resto estuviste muy bien”, le dijo una de las jurados, Daniella Álvarez.

Quien se convirtió en otra eliminada de la semifinal, fue Jaky Magaña. A la mexicana no se sabe si la traicionaron los nervios o el estar en el lugar que tanto deseaba, pero lamentablemente no estuvo a la altura de lo que esperaba el jurado en esta instancia.

Aun así, no quisieron ser tan duros y fue Adal Ramones quien le dio su devolución rescatando lo mejor de ella, y le aseguró que, igualmente, lo había hecho muy bien. "FUENTE: El Diario NY"

La dominicana Génesis Suero se convirtió en la tercera finalista y, por su parte, Lupita Valero se convirtió en nada más y nada menos que la cantante Thalía interpretando ‘A Quién Le Importa’. Recibió sus halagos como el resto, hasta que finalmente llegó Sirey Morán, la que se puede afirmar, perfila como la posible ganadora y fue la primera en ser nombrada finalista.

Ya con las 4 finalistas ahora sí la gente y los jueces decidirán quién será la ganadora de “Nuestra Belleza Latina”. El próximo domingo no solo se verá quién se lleva la corona, sino quien tendrá la oportunidad de ser el nuevo talento de Univisión.

Sin dudas, el crecimiento de parte de todas, fue evidente. Esto es todo lo que tenías que saber antes de la final. Y tú, ¿quién prefieres que gane?