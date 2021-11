Así fueron los exóticos padres de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet es un actor estadounidense con ascendencias francesas, judías y rusas. La razón de su talento se asocia a sus exóticos padres, abuelos y el resto de su familia.

Una familia de artistas: Los exóticos padres de Timothée Chalamet

Timothée Chalamet es un actor e icono de estilo estadounidense que nació en Manhattan (Nueva York). Es fruto de la relación entre una broker y bailarina con ascendentes rusos llamada Nicole Flender y un editor francés de UNICEF de nombre Marc Chalamet.

Actualmente, tiene 25 años y tiene una hermana llamada Pauline que también es actriz. Sin olvidar, que su abuelo materno era el escritor y guionista Harold Flender. Sin dudas, el joven creció en un entorno artístico.

Participó desde niño en diferentes anuncios y en obras de teatro. Ya en la secundaria, coincidió con quien es también actor, Ansel Elgort. Con los años, se especializó en la música, el arte y la interpretación. Al finalizar, se matriculó en la Universidad de Columbia y su vida tiene un camino de éxitos por delante.

Ya conociendo quiénes fueron sus exóticos padres, vale destacar que su talento no solo se debió a que lleva el arte en la sangre. Su debut en el cine fue en 2014 con la película "Hombres, mujeres & niños". En el mismo año interpretó al hijo de Matthew McConaughey en la película "Interstellar".

Vale destacar que Timothée Chalamet, desde niño, siempre quiso estar en el mundo artístico y, sin dudas, el apoyo de una familia en el medio lo ayudó a cumplir su sueño.

La trayectoria y el éxito de Timothée Chalamet

A su corta edad, ya tiene una interesante trayectoria. Timothée Chalamet ha conseguido su primer papel protagónico en el drama “One And Two” en 2015, co-protagonizado por Kiernan Shipka.

Sería casi imposible hacer un resumen de todas sus participaciones en diferentes proyectos. Aún así, es necesario destacar que su gran revelación internacional se produjo con “Call Me By Your Name” en el 2017.

En la actualidad, el joven prepara “Don’t Look Up” y en una reciente entrevista declaró que, además de saber hablar inglés, francés e italiano, quiere seguir estudiando. Cabe recordar que fue novio de la hija de la cantante y actriz Madonna, pero aun así mantuvo su perfil muy discreto. "FUENTE:Whattpad"

De momento, al darse a conocer que es hijo de padres exóticos y un abuelo reconocido, también su hermana Pauline parece que quiere ser una estrella. Aunque todavía no se la conoce mucho, a través de su cuenta de Instagram viene demostrando que es una creativa nata. Además de actuar, escribe, dirige y produce proyectos audiovisuales.

¿Lo producirá pronto a su hermano Timothée Chalamet?