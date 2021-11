Cuál es el grado de estudios de Timothée Chalamet y qué idiomas sabe

Timothée Chalamet, protagonista de películas como “Call Me by Your Name”, “Beautiful Boy” y, más recientemente, “Dune” (una aventura de ciencia ficción que también protagoniza Zendaya), sabe que más allá de su carrera como actor es importante prepararse académicamente.

El talento sumado a crecer en una familia artística seguramente lo ayudó a convertirse en la persona más joven en 80 años en ganar una nominación al Oscar al Mejor Actor.

El punto de inflexión llegó cuando se cambió de Booker T. Washington Middle School, donde pasó tres de los peores años de su vida, a La Guardia High School of Music & Art and Performing Arts. A donde han ido grandes artistas como Jennifer Aniston, Nicki Minaj y Sarah Paulson.

Chalamet fue rechazado inicialmente, pero el profesor de teatro Harry Shifman, quien también enseñó a Ansel Elgort, describió su audición como "fascinante" y persuadió al director para que lo dejara entrar.

"Gracias a Dios, el director me respondió, porque estaba muy indignado de que Timmy no entró”, dijo Harry Shifman durante una entrevista a Vanity Fair.

“A su favor, este fue el último director antes del actual, ella lo admitió. De hecho, gracias a Dios que lo hizo, porque, no sé, probablemente ahora estaría en la facultad de medicina", agregó.

Timothée Chalamet intentó ir a la universidad antes

Si, la realidad es que si Timothée Chalamet no hubiera quedado lo más probable es que hubiera intentado hacer una carrera más ‘clásica’, lo que sería una pena por que nos perderíamos de poder disfrutar de su gran talento

Chalamet pasó un año completo en la Universidad de Colombia antes de abandonar los estudios por completo para convertirse en el protagonista de la película "Interstellar" junto a Matthew McConaughey.

Ese no fue su único paso por una institución académica. También asistió a la escuela de estudio individualizado Gallatin de la Universidad de Nueva York durante uno o dos semestres más o menos.

Queda en claro que este joven actor tenía bien en claro hacia dónde quería ir. No por nada sus intentos por ir a una universidad fueron completamente fallidos.

¿Cuál es el papel que más te gustó de Timothée Chalamet?¿Ya viste Dune, su última película?