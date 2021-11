Perfecta, Maribel Guardia volvió a enamorar a todos a sus 62 años

“Miss fotogénica” así era coronada Maribel Guardia en 1978 cuando representó a Costa Rica en Miss Universo. Ese año tuvo cita la competencia en Acapulco y la hermosa morocha dejó más que bien a su país con su participación.

Hoy a sus 62 años, Maribel sigue demostrando que no ha perdido su talento de posar a la cámara. Estupenda, muy joven, con su piel tersa ha logrado mantenerse en escena. Su escultural figura acompaña los vestidos que luce en Instagram y le hacen justicia a su rutina de ejercicio ya alimentación.

La esposa del prestigioso abogado Marco Chacón Fernandez, también promociona su producto Bio7 a través de sus redes. “¡Ya me llegó mi serum! ¡Como me tiene de contenta este producto! Porque lo he hecho con tanto amor y es un producto tan bueno, que estoy segura de que ustedes van a agradecerme” debutando de este modo en la industria de la cosmética, un prolífico negocio al que muchas famosas echan mano alrededor del mundo.

Así entonces enamoró a sus seguidores con una particular fotografía en la que se la observa apoyada sobre una columna de piedras, dentro de su casa. Desde su cuenta verificada de Instagram – lo que nos indica que las publicaciones si son de su autoría-, comparte con sus 7 millones de seguidores su escultural figura.

Fuente: Instagram Maribel Guardia

Maribel Guardia lució un mono de estilo animal print, cerrado con un gran cinto negro con hebilla tejida en color marrón. Además, la “Miss Fotogénica” deja ver unas sandalias plataforma en color nude. Su pelo azabache fue peinado como cola de caballo y un flequillo que en ocasiones también peina hacia un costado de acuerdo a su preferencia.