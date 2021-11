Bella Hadid se anima a mostrarse sin filtros

Bella Hadid es una de las top models del momento y ha desfilado para marcas de lujo como Versace, Lanvin, Tom Ford, Diane von Fürstenberg, Tommy Hilfiger, Jeremy Scott y Marc Jacobs, entre otros. Pero la influencer, que tiene casi 50 millones de seguidores en Instagram, lejos de tener una vida ostentosa, busca mostrarse lo más natural posible para que sus seguidores se sientan más cercanos a ella.

Tanto Bella como su hermana, la también top model Gigi Hadid, no están siempre maquilladas y con un pelo de peluquería. Por lo contrario, en sus redes sociales suelen publicar imágenes sin producción, principalmente cuando están en el rancho que tiene su madre, Yolanda van den Herik, en un pueblo llamado New Hope, a las afueras de Philadelphia en Pensilvania.

Para la joven de 25 años, hija del magnate de la construcción Mohamed Hadid, la salud mental es mucho más importante que el físico, aunque esto último esté vinculado 100% con su trabajo. Sobre la pasarela o delante de una cámara, Bella sabe desenvolverse y lucir las marcas, pero en su vida privada prefiere apostar por la belleza natural.

Problemas de ansiedad y depresión

Bella Hadid busca dar mensajes deconstruidos y quiere que sus seguidores se acepten como son con celulitis, estrías o un rollito de más, ya que son cuestiones naturales del cuerpo humano y no por ello deberían dar vergüenza. Uno de los motivos por los que la modelo lleva como bandera este mensaje es porque ella misma combate diariamente la depresión y la ansiedad desde que es adolescente.

"Todos los seres humanos son diferentes, cada uno de ellos tiene algo muy especial y único que ofrecer. Y la gente se olvida de que todo el mundo se siente básicamente igual: perdido, confundido, sin saber muy bien por qué está aquí.", escribió junto a una foto llorando hace pocos días. Incluso, en enero pasado se tomó un descanso de la vida pública, ya que en las redes sociales la estética es fundamental y muchas veces es agotador para las personas que viven de ellas.

En el texto que publicó, también indicó que quiere que su rol como influencer sea positivo para todos y que utilizará sus perfiles para concienciar: "Las redes sociales no son reales. Para cualquiera que esté luchando, por favor, recuerden esto. A veces todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que, de mí para ti, no estás solo. Te quiero, te veo y te escucho".

Otra de las fotos que publicó al natural fue el pasado 13 de agosto con una foto en la que luce una bikini de color rojo con unos anteojos haciendo juego y no lleva ningún tipo de maquillaje ni filtro de Instagram. "La más hermosa de todas", "que lindo que las modelos sean al natural sin maquillaje", "la mejor modelo de la actualidad", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

Bella Hadid saltó a la fama en 2014 luego de firmar con la agencia internacional IMG Models y, al año siguiente, ya desfiló en la Semana de la Moda de Nueva York. Su primera portada fue en 2016 para la versión turca de la revista Vogue y hoy no solamente es una de las modelos mejores pagas, sino que es una de las más reconocidas internacionalmente.

