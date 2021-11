Mamá Miss Universo: Ximena Navarrete se prepara para ser madre

Es pura belleza y eso es innegable. La ex Miss Universo mexicana, Ximena Navarrete, se prepara para ser madre. Ya en la recta final de su embarazo, expresó sus sentimientos en las redes sociales y se la vio bellísima.

Una mamá Miss Universo: Ximena Navarrete está feliz

Presumiendo ya su pancita y transitando el octavo mes, Ximena Navarrete se mostró espléndida: “35 semanas de embarazo. Con varios kilos más, hinchazón, despeinada, sin dormir bien, faltándome el aire, agotada, pero sintiéndome más feliz y bonita que nunca” expresó en su Instagram.

De la misma manera, también publicó una ecografía de su bebé con una expresión de amor en la dulce espera: “Mi cosita bella…te amo bebé”. Inmediatamente, dichas publicaciones tuvieron una gran repercusión, donde varias de sus compañeras del mundo del espectáculo, expresaron su emoción con comentarios muy amorosos.

Algunas de ellas fueron Anahí, Grettell Valdez y Tanía Ruíz que comentaron: “La más, más hermosa”, “Eres la más hermosa”, “Estás hermosa, que emoción. Te mando miles de bendiciones” entre muchos otros mensajes.

Ximena Navarrete contó detalles de su búsqueda por ser madre

Cabe recordar que, en el mes de junio, la modelo mexicana Ximena Navarrete y su esposo contaron que estaban esperando a su primer hijo, luego de realizarse un tratamiento in vitro. Al poco tiempo, anunciaron que ya sabían que sería una niña y que nacería entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre de este 2021.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la modelo. Durante una reciente entrevista, contó detalles sobre su difícil búsqueda por ser madre, ya que declaró que hace unos años había sufrido un aborto espontáneo.

“Me embaracé, perdí el bebé que estaba esperando, era niño, lo perdí a las 15 semanas (…) De ese bebé a mí me hicieron una biopsia cuando todavía estaba vivo y nos pudimos enterar de que lo que tenía era trisomía, una malformación genética que es incompatible con la vida, o sea, el bebé no iba a poder nacer, no iba a poder respirar” contó la modelo.

"FUENTE: Chic Magazine"

De esta manera, recordó que le costó mucho recuperarse, al punto de tener que comenzar una terapia emocional que la ayudó a hacer ciertos ejercicios y cosas para trabajar en su persona e ir superándose como en cada etapa de la vida.

Con semejante declaración, no quedan dudas de la felicidad inmensa que tiene en estos momentos la Miss Universo junto a su esposo Juan Carlos Valladares.

