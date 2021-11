La familia de Octavio Ocaña se encuentra destruida

Pasa el tiempo y en las redes sociales siguen resurgiendo nuevos videos y fotografías, que provocan en la familia de Octavio Ocaña un pesar aún mayor. Cabe recordar que, en el terrible incidente que tuvo con la policía, el joven de 22 años perdió la vida.

La familia de Octavio Ocaña está destruida

Tras unas recientes fotos filtradas de Octavio Ocaña en la morgue en las redes sociales, la familia no puede encontrar paz. En las mismas, se puede ver su cuerpo sin vida y desnudo. Ante esta situación, su padre, Octavio Pérez, no tuvo más que reaccionar y mostrarse molesto por la falta de respeto hacia la memoria de su hijo.

Sin dudas, su familia se encuentra muy afectada por lo ocurrido. Continúan los numerosos comentarios que se están haciendo en internet, así como estas fotos y videos filtrados que retratan al actor de una manera muy inhumana.

Gran repercusión: Las fotos y videos que se filtraron de Octavio Ocaña

La confirmación de dichas fotos y videos que se hicieron públicos, la realizó la reportera del programa El Gordo y La Flaca, Elizabeth Curiel: “Han salido fotografías del cuerpo del actor que la fiscalía dice estar ya investigando a cada uno de los policías, pero hasta el momento nada en concreto”.

Cabe mencionar que, durante la marcha que se realizó el pasado 7 de noviembre en pedido de justicia por la muerte de Octavio Ocaña, su padre les pidió a todos los internautas que paren de una vez por todas con tanta maldad, y dejen de compartir imágenes y videos de su hijo.

“Ya basta, ya ni muerto puede uno estar a gusto, no es posible. ¡Mi hijo desnudo y muerto!”, fue la expresión de tristeza y el pedido de Octavio Pérez.

De la misma manera, expresó que su “alma está desgarrada” con la muerte de su hijo. Esta situación actual, con fotos, videos, rumores y malos comentarios en contra del actor, tiene a la familia en un estado de conmoción.

"FUENTE: AS México"

Ante los medios y durante de la marcha, el señor Ocaña manifestó: “Yo no hago caso a cosas malas, fue un niño como todos, hago caso al dolor de una madre, él es uno más, víctima de la gente mala que no tiene corazón. Buscan librarse, pero no lo van lograr, porque lo mataron”.

Vale recordar que, hace unos días, el padre del actor también aseguró que sabe “fehacientemente” que fue la misma policía quien asesinó a Octavio y, por ello, finalizó advirtiéndoles que los hará pagar por eso como sea.

¿Qué mensaje le enviarías a la familia de Octavio Ocaña?