Hasta Ricardo Montaner reaccionó, Evaluna Montaner enamora a sus fans frente al espejo

Hace algunas semanas atrás Camilo y Evaluna Montaner sorprendieron a su millones de seguidores con la noticia más importante de sus vidas. Es que a través de su nueva canción "Índigo" afirmaron que están esperando su primer hijo por lo que emocionaron a todas las personas. Es por ello que la feliz pareja se hizo viral y fue tendencia en diversos portales de noticias del espectáculo.

Por su parte, luego de que la hija de Ricardo Montaner y el cantante colombiano dieran la feliz noticia realizaron varias publicaciones sobre este tema. Uno de ellos fue el que realizó Evaluna donde le mostró a todo el mundo cómo se enteró Camilo que sería padre por primera vez.

En cuanto a su carrera musical tenemos que decir que bella pareja lanzó una nueva canción que posee una letra muy significativa para ellos. Como mencionamos anteriormente, este novedoso tema musical, se llama "Índigo" y hasta el momento cuenta con más de 75 millones de reproducciones en YouTube pese a tener pocas horas desde su lanzamiento.

Por otra parte hace algunas horas atrás, Evaluna Montaner realizó una publicación en su perfil de su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a todos sus seguidores. En el mismo se la puede ver frente al espejo por lo que su bellísimo rostro acaparó las miradas de sus fanáticos. Además hasta su padre reaccionó con un comentario que dice "sabes mucho". Asimismo a dicha postal le agregó el siguiente comentario:

"Qué loco que ya hay luces de navidad por todos lados. Yo estoy feliz porque llegó mi temporada favorita del año!! ??Ya quiero que mi casa huela a pino y chocolate caliente. Hasta que llegue la navidad, seguimos de gira cantándoles de cerquita. Este es mi make up look de hoy con Studio Look de @cyzone_oficial. (Delineador plumón black y labial graduable berry) Los quiero!! P.D. Cuando no sepas qué regalar, #RegalaTuLuz ??".