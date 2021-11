Mara Wilson: en qué anda la actriz de Matilda en 2021

Muchos recuerdan a Mara Wilson por la película "Matilda" (1996), pero la actriz saltó a la fama mucho antes con "Mrs. Doubtfire" (1993), donde trabajó junto al ya fallecido actor Robin Williams. Fue tal el éxito que ganó un premio Oscar y Globo de Oro a Mejor Película, y estuvo nominada también a los premios BAFTA.

La actriz de 34 años nació en Los Ángeles, California, y su pasión por la actuación comenzó cuando vio a su hermano mayor, Danny, protagonizar comerciales de televisión. Pero Mara Wilson decidió volcarse para el lado del cine y su debut fue con solo seis años en "Mrs. Doubtfire", al ponerse en la piel de Natalie Hillard.

Seguido a esto le llegó la propuesta de hacer el remake de "Miracle on 34th Street" (1994) y ese mismo año tuvo una participación en la serie "Melrose Place" con el personaje Petrova. Wilson se coronó como una de las jóvenes promesas de Hollywood, al punto que llamó la atención de Danny DeVito quien la eligió para que sea la protagonista de "Matilda" con 9 años.

Después de este éxito, audicionó para la exitosa película "Juego de Gemelas" (1998), pero se la consideró muy joven para el papel y finalmente lo ganó Lindsay Lohan. La actriz californiana apareció posteriormente en varias películas, pero decidió concentrarse en sus estudios para terminar el colegio en tiempo y forma. Por ello, los productores le enviaban los guiones a su casa para que no tenga que ir a las audiciones.

Su última película fue "Thomas and the Magic Railroad" (2000) y tiempo más tarde Mara Wilson decidió dejar el cine: "Actuar en películas no es muy divertido. Haciendo la misma cosa una y otra vez hasta que, a los ojos del director, esté 'bien hecho'. No permite mucho la libertad creativa. Los mejores momentos que he tenido en los rodajes fueron los tiempos en que los directores me permitieron expresarme, pero eran raros".

¿Qué hace hoy Mara Wilson?

Desde que dejó el cine, la actriz de Matilda tuvo pequeños papeles en la televisión, pero decidió enfocarse en otro tipo de proyectos. En 2013 publicó un artículo para la revista Cracked.com, en el que mencionó la inestabilidad de los chicos que se convierten en estrellas de tan jóvenes y despertó su interés por la escritura.

Ahora trabaja para Publicolor y está interesada en las novelas dirigidas a jóvenes adultos. Además, escribió "Sheeple", su primera obra Off Broadway. También tiene una participación recurrente en el podcast bimensual "Welcome to Night Vale", que narra las aventuras de una comunidad llamada Night Vale llena de misterios.

A Mara Wilson ya no le interesa la pantalla grande, pero es recordada por muchas generaciones por su papel en "Matilda", posiblemente su trabajo más popular. En Instagram tiene más de 160.000 seguidores, donde comparte no solamente sus trabajos, sino parte de su vida privada como fotos de su gata Freya que adoptó el pasado marzo.

