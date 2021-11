Así se encuentra Doña Cuquita, la esposa de Vicente Fernández que estaría en terapia psicológica

ras llevar unos meses difíciles por el estado de salud de su esposo, Vicente Fernández y luego ser operada de una hernia, Doña Cuquita ahora estaría bajo un tratamiento de terapia psicológica. ¿Por qué?

Se trata nada más y nada menos que de María del Refugio Abarca, más conocida como Doña Cuquita, la esposa del “Charro de Huentitán”. Vale recordar que hace muy poco tuvo que ser intervenida por una hernia en su vientre y por fortuna, todo salió muy bien.

Sin embargo, desde entonces, su salud requiere de especial atención debido a los difíciles momentos que viene atravesando la Dinastía Fernández.

La salud de Doña Cuquita, la esposa de Vicente Fernández

Fue precisamente su médico gastroenterólogo Gabriel Galván, quien reveló cómo ha sido su recuperación en estos últimos tiempos. A raíz de los quebrantos de salud que viene sobrellevando, para una entrevista con el programa "Al Rojo Vivo" el doctor dio su opinión de la esposa de Chente

“Es una mujer muy fuerte, es un roble. Sin embargo, no está de alta, todavía requiere de estudios de control para que no se vuelvan a presentar algunos de los problemas que se presentaron en el pasado”, declaró el médico.

Asimismo, también agregó: “el estrés y las presiones le causan algunas molestias a Cuquita. De repente me llama y me dice doctor, cómo que me duele un poquito el estómago. No me cayó bien aquello... y tratamos de hacer ajustes en el tratamiento”.

Por esta razón, es que muchos de los seguidores de la familia Fernández están preocupados y hasta se han llegado a cuestionar por qué Doña Cuquita estaría en terapia psicológica.

Ante dicha inquietud, para que se termine la especulación, es que el doctor respondió: “no, en realidad no. La tenemos en apoyo nutricional, eso sí hemos hecho. Pero definitivamente creo que sería bastante apropiado para toda su familia tratar de tener ese soporte”. "FUENTE: TV Azteca"

Entre otras cosas también, el gastroenterólogo contó que, mientras la esposa de Vicente Fernández se recuperaba de su cirugía, estaba conmovida y se esforzó mucho por mantener juntos y serenos a todos sus seres queridos.

Esa fortaleza es la que definitivamente hay que cuidar, porque Doña Cuquita ya es una persona mayor. Así y todo, su familia, pese a todo lo que están afrontando, la acompañan y cuidan para salir adelante.

Esperamos que tanto Vicente Fernández como Doña Cuquita, pronto pasen este momento y se encuentren en su rancho querido junto a toda la familia. ¿Qué mensaje les enviarías?