Así demostró su inquebrantable apoyo Belinda a Christian Nodal en este duro momento

Christian Nodal se apuró a echar claros sobre un asunto que lo tiene en el centro de la escena pública hace días. “Es imposible que estén cometiendo este tipo de esclavitud a los artistas con disqueras a la fuerza. Tengo una resolución de una juez federal donde ordena que todas las medidas sean denegadas, No existe tal veto, es falso”.

La situación que vive Nodal recuerda a la batalla legal que mantiene Paulo Londra con “Ovy on the brums” y tiene al argentino abajo de los escenarios.



Sin embargo y según el mexicano, esta situación no se repetirá en su caso, según explicó en Instagram: “Bueno, mi gente, quise hacer este “En vivo” porque está sucediendo algo cabrón y quería aclarar las cosas porque muchos de mis fans están muy preocupados por todo lo que se ha hablado sobre mí, sobre mi carrera, estos últimos días, del veto que según me está poniendo Universal”.



Visiblemente enojado buscó el apoyo de sus seguidores bajo el Hashtag #NodalLibre. “Están metiendo todo este circo de los medios y de redes sociales contra mí, y se me hace una injusticia porque yo he entregado… Mis cinco años de carrera los he hecho limpio, trabajando muy fuerte, entregando mi 100% para ustedes” decía el prometido de Belinda.

Fuente: Instagram Belinda



No tardó en aparecer el apoyo de Belinda que replicó su video diciendo “Así se habla”. Sin dudas la mexicana contiene su enojó con Universal Music y se mantiene al margen, apoyando, pero respetuosa. Activa en redes como siempre, la artista de Eden, la producción de Netflix, multifacética y guerrera, defendió a su novio.