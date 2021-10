Sherlyn González es su verdadero nombre, pero simplemente es conocida como Sherlyn. Actualmente, la actriz y cantante mexicana tiene 35 años y a pesar de ser querida por muchos, en esta oportunidad tuvo que salir a defenderse de los ataques cibernautas a través de su cuenta de Instagram.

Todo se inició luego de que contara que su mascota “la Neni” como la llaman en el seno familiar, había mordido a su querido hijo André. Como es una costumbre en las redes sociales, fueron muchos los internautas que la criticaron y peor aún, la tildaron de “mala madre” por defender al canino.

Sherlyn se defendió y demostró que es una buena madre

Si hay una característica propia de la actriz, es que no tiene pelos en la lengua para salir a decir lo que siente y en esta oportunidad, no se quedó callada. Ante el ataque, Sherlyn se defendió y demostró que es una buena madre.

Así fue como comenzó su mensaje a través de su Instagram, explicando lo sucedido: “Yo la peor. En días pasados les platiqué que mi perrita Neni mordió a mi hijo. En mis historias les explicaba que André mi bebé es intenso y qué tendrá que aprender a tratar con más delicadeza a mi perra”.

Luego, la actriz se expresó nuevamente tras los mensajes que le iban llegando: “Seguido de eso llegaron muchas comentarios diciéndome cosas como ‘tienes que dormir a la perra’, ‘es necesario que la regales’, ‘no cuidas a tu hijo’, ‘quieres más a tu perro que al bebé, ‘eres una mala mamá’, ‘eres irresponsable'”.

Cabe recordar que cuando Sherlyn contó por primera vez lo sucedido, había dejado muy claro que su perrita no estaba acostumbrada a estar sola como tampoco a convivir con niños. Sumado a eso, remató que reconocía que su hijo André es muy “intenso” y siempre está buscando abrazar a la perrita, lo que terminó generando dicha reacción en el animal.

Así también -en su defensa- determinó que no se considera mala madre por enseñarle a su hijo el lugar que ocupan cada uno: “Si el decir que un niño tiene la capacidad de aprender cosas que un animal no puede me hace mala mamá, les tengo noticias: soy la peor. Porque además no pienso regalar ni dormir a mi perra, ni prohibirles que sigan conviviendo”.

Como si fuese poco, aclaró que si la deberían juzgar por ser mala madre, tendrían que rever otras cosas. Su hijo André es “un niño feliz, sano, fuerte, seguro y lo más importante es que es un niño muy amado y deseado y cuidado” pero sobre todo, dejó muy claro que estaba dando todas estas explicaciones porque no puede creer que las madres nunca se hayan equivocado.

Varias de sus colegas le expresaron su apoyo e hicieron comentarios a su favor aclarando que a cualquiera le puede pasar. Es más, cada una cría a sus hijos como mejor les parezca y nadie debería salir a juzgar.

Y tú ¿Habrías tomado la misma postura que Sherlyn frente a un hecho similar? ¿Crees que es una mala o buena madre?