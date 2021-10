Sarah Kohan sacudió la red con un outfit total black

Sarah Kohan celebró esta semana el primer año de vida de su hija Nala. La modelo le dedicó a su pequeña, fruto de su relación con el futbolista Chicharito Hernández un conmovedor post en las redes sociales.

“Mi hermosa mujer, feliz primer cumpleaños. Qué suerte tengo de ser tu madre. Eres la mujer más hermosa de esta tierra y estaré eternamente agradecida de que me hayas elegido para ser tu madre. Te amo mi reina león oso Nali” fue el mensaje que eligió Sarah para acompañar una tierna foto junto a la cumpleañera.

En las últimas horas, Sarah Kohan publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de seguidores de todo el mundo. En la misma se puede ver a la oceánica desplegando toda su belleza ante la cámara. La oriunda de Sidney lució un look total black compuesto de un elegante saco de vestir, una minifalda con botones y un top. Además, la bella artista complementó su look con su cabello suelto, un collar, lentes de sol oscuros, sandalias romanas y un delicado make up.

“Atado en @aminamuaddi x @prada pradaaw21” fue el simple y promocional texto que eligió Kohan de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la ex esposa de Javier Chicharito Hernández se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 11 mil corazones. Además, la bella australiana recibió en su posteo cientos de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles followers hacia su magnífica figura física y su look escogido.

