Hasta Neymar reaccionó: la ex de Maluma demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas

Natalia Barulich volvió a demostrar en las plataformas virtuales toda su belleza y sus dotes como influencer. En tanto su ex novio Maluma, compartió un video posando junto a Madonna para la revista Rolling Stone.

“MADONNA ? MALUMA @rollingstone 10/12/21 Esta si es pa’ la cultura !!” fue el mensaje de Maluma para acompañar el video en Instagram.

Hace unas horas, Natalia Barulich publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que enamoraron a gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la bella morocha desplegando toda su belleza ante la cámara desde una luminosa habitación. La bella norteamericana posó luciendo un look total white compuesto por un top con moño, un pantalón. La oriunda de California complementó su look el cabello suelto y un delicado make up.

Fuente: Instagram Maluma

“Estoy tan emocionada de trabajar con @sugarbearhair ¡Soy fan de la marca desde hace años, y las gomitas son absolutamente deliciosas! Manteniendo mi cabello tan fuerte y saludable” fue el simple y promocional texto que eligió Barulich de epígrafe para acompañar sus recientes y osadas instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Natalia Barulich

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la ex pareja de Maluma se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 24 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles followers, quienes resaltaron su magnífica figura física y su look elegido. Entre las reacciones que más se destacaron se encuentra el like del talentoso futbolista brasileño Neymar.

Fuente: Instagram Natalia Barulich