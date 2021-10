Celia Lora al rojo vivo con una increíble sesión de fotos

Celia Lora se muestra muy activa en las redes sociales tras su eliminación del famoso reality “La casa de los famosos”. La actriz de 37 años se convirtió en la última eliminada de la mediática casa de la seña Telemundo. Algunos de los participantes que todavía se encuentran en carrera son: Verónica Montes, Gaby Spanic, Mane, Gigi y Roberto Romano.

La hija de Alex Lora quedó afuera del certamen en un mano a mano contra Mane. Algunas teorías indican que la polémica influencer no tuvo todo el apoyo del show tras sus fuertes críticas a la producción del mismo.



Hace unas horas, Celia Lora publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la bella morocha desplegando toda su hermosura ante la cámara para una producción profesional de fotos. La bella latina lució un traslúcido body de color negro. La oriunda de California complementó su look con el cabello suelto, collares y un delicado make up.

“Corre conmigo, corramos. @hotelcarlotamx”, tres hashtags y dos emojis de corazón negros fue el simple y promocional epígrafe que eligió Lora para acompañar su reciente y osada instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Celia Lora

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la hija de Álex Lora se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 7 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles seguidores, quienes resaltaron su magnífica figura física y su look elegido.

Fuente: Instagram Celia Lora