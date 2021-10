La hija de Marco Antonio Solís demuestra por qué es una de las mujeres más lindas del mundo

Alison Solís volvió a demostrar toda su belleza heredada de sus famosos progenitores en las redes sociales. Por otro lado, su padre Marco Antonio Solís volvió a plasmar toda su felicidad por los recitales brindados en los Estados Unidos con el regreso de “Los Bukis”.

“Esta gira que termina, esta historia que juntos cantamos, me deja con una inmensa sonrisa. Nos deja además con enormes y bellísimos mensajes. Hoy sabemos mejor que nunca que la fortaleza de un equipo radica en la consciencia de que el trabajo de todos es relevante. Comprendemos que el éxito no es un destino, sino un camino que se recorre con dedicación y disciplina. Sabemos que VIVIR es un verbo que sólo se conjuga en presente. Y compartimos con completa certeza, que lo que se hace com amor, trasciende... y es por eso esta inmensa sonrisa” fue el texto de agradecimiento de Marco Antonio Solís para sus fans.

En las últimas horas, Alison Solís publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus miles de followers de alrededor del planeta. En el mismo se puede ver a la bella latina desplegando toda su belleza frente a la cámara arriba de un auto. La bella azteca lució un corsé de color bordo, que complementó con su cabello suelto con rizos, un collar y un delicado make up.

Fuente: Instagram Marco Antonio Solís

“Para mantener la estética simétrica” fue el corto y sencillo epígrafe que eligió Solís de texto para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Alison Solís

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la hija de Marco Antonio Solís se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 400 corazones. Además, la latina recibió decenas de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles seguidores, hacia su espléndida belleza física y su look elegido.

Fuente: Instagram Alison Solís