Belinda enseño sus bellas piernas y paralizó las redes

Belinda sigue esperando ansiosa el momento de unirse en matrimonio con su pareja Christian Nodal. Ante los fuertes rumores de que ya se casaron, el cantante regional mexicano de 22 años salió a desmentir los chismes. Las especulaciones sobre la posible boda se incrementaron tras la aparición de la cantante de 29 años con anillos en las redes sociales.

“¿Que si estoy casado?... ¡Ojalá!, ojalá estuviera casado ahorita, ya me muero por casarme con mi amor, pero todavía no. No nada más es la agenda, yo creo que es una preparación y hay que tener un estado emocional y todo, o sea son muchas cosas, no solo una cosa” indicó Nodal en una entrevista para el programa “Ventaneando”.



Hace unas horas, Belinda publicó dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. Allí se puede ver a la cantante mexicana haciendo gala de su toda su belleza ante la cámara. La azteca lució un remerón estampado zapatillas urbanas a tono, un delicado make up y dos coletas en su cabello.

“Por otros 50 años más de Magia!! Muchas felicidades” y dos etiquetas de agradecimiento fue el simple y promocional epígrafe que escogió Belinda para acompañar sus recientes instantáneas en la popular plataforma.

Fuente: Instagram Belinda

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la prometida de Christian Nodal se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 167 mil corazones. Además, el posteo de la intérprete de “La niña de la escuela” obtuvo miles de comentarios de halago y cariño, hacia su espléndida belleza y su look escogido, de parte de sus más fieles fans.