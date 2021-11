La polémica entre Adamari López y David Chocarro no tiene freno

El polémico cruce entre Adamari López y David Chocarro parece no tener fin. Cabe recordar que todo nació a partir del cuestionable criterio que tuvieron todos los jueces en sus valoraciones durante el reality de baile "Así se baila”. En especial, la crítica que hizo la conductora boricua a la feliz pareja.

A partir de las inesperadas devoluciones hacia la pareja de baile conformada por David Chocarro y su esposa, hubo una lluvia de comentarios de su parte en las redes sociales. Parece ser que se desahogaron con todos, desde la producción del show hasta lo que están detrás de cámaras.

Tanto el actor como su esposa hablaron de todo y parece que el tenso momento no tiene freno.

El tenso cruce entre Adamari López y David Chocarro

Una vez que recibieron las críticas, tanto David Chocarro como su esposa Carolina Laursen sorprendieron a los televidentes con su enojo hacia Adamari López en especial. Pero no se quedaron con eso y fueron por mucho más en las redes sociales.

La pareja de baile definitivamente decidió renunciar el domingo a su participación en “Así se baila” la competencia de baile que se transmite por Telemundo. Cabe recordar que llevaban 7 semanas midiendo sus fuerzas y evolución en la pista de baile con otras tantas parejas de famosos más.

Aunque el matrimonio salió a explicar que su decisión de renunciar solo se debía a un asunto familiar, el tenso momento que protagonizaron en una gala, -donde el jurado se mostró muy crítico- continúa.

Asimismo, parece ser que Chocarro y su esposa hicieron pensar que podría haber otra razón detrás de esta sorpresiva renuncia. Lo cierto, es que la pareja hace unos pocos días (antes de la gala de su renuncia) habían realizado una transmisión en vivo a través de su Instagram donde se mostraron muy críticos e indignados con la producción del show como también con los jueces.

Independientemente que el fuerte y tenso cruce inicialmente lo tuvo David Chocarro con Adamari López, en las redes sociales no se callaron y hablaron de todo y de todos. La ex pareja de baile, se desahogó.

David Chocarro y su esposa contra todos

Así comenzó el discurso del actor Chocarro en las redes sociales: "Nos tocó una coreografía que no nos gustaba, que quisimos que nos la cambien y no nos la cambiaron [...], pero al margen de eso veníamos con todo ese roce, con todo ese cansancio físico, hubo que cambiar la coreografía un montón de veces, agregarle trucos, a mí me dio un dolor de espalda muy grande…", expresó ofuscado.

En la misma línea, agregó: "Cuando yo al jurado los invito a que revisen los videos de las galas anteriores, lo vuelvo a decir, chicos antes de decir no es cierto, porque eso es lo que han dicho en un par de entrevistas, revisen los videos, o sea no hicieron lo que yo les pedí. […]". "FUENTE: Yahoo Deportes"

Luego, refiriéndose puntualmente a Adamari López, enfatizó: “Ella a veces me dice brazo cortito y bueno, no sé, para eso está el coreógrafo también que te marca cómo lo tenés que hacer”.

Si bien la pareja de David Chocarro y su esposa dejaron bien claro que su decisión no tiene nada personal contra el jurado, en estas declaraciones ambos mostraron su inconformidad ante el criterio que tuvo siempre la conductora contra ellos, a la hora de valorar sus pasos de baile.

¿Crees que será algo personal? Entérate de verdad qué pasa entre David Chocarro y Adamari López.