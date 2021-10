Adamari López se destacó hace varios años como participante de Mira quién baila. Un certamen en el que conoció a quien hoy es padre de su hija, Toni Costa. Por si fuera poco, la pareja se coronó ganadora del concurso de baile. Más de una década después, la actriz y cantante hoy es jurado de una competencia similar.

Ya van más de 6 semanas desde que todos los participantes del reality “Así se baila” están dando su mejor esfuerzo en la pista. No obstante, el cansancio comienza a notarse entre los concursantes y al mismo tiempo va aumentando el nivel de exigencia del jurado, que en esta instancia de la competencia, busca la excelencia.

Así mismo, se puede asegurar que, usualmente, son muy generosos con sus valoraciones, pero no siempre las críticas que van de parte de Adamari López, Mariana Seoane y Cristián de la Fuente son recibidas con el mismo agrado por parte de las parejas de famosos.

Así es que en esta oportunidad todos quedaron mudos cuando hubo un entre cruce en la devolución de Adamari López a David Chocarro y su esposa Carolina Laursen, que el último domingo se mostraron muy críticos con el jurado.

¿Qué pasa entre Adamari López y David Chocarro?

Todo comenzó y se puso tenso en el momento de la noche cuando la esposa del actor argentino, David Chocarro, aseguró que siempre recibe “palos” de parte de Adamari en sus números de baile.

Por su parte, Chocarro no se quedó callado y le dijo: "Esta semana la verdad que llevamos el cuerpo a un límite. No vamos a justificar nada, todos están cansados. Cuando nos pusieron de primeras en la lista de la noche para abrir sabíamos que nos iba a pasar algo parecido".

Aunque el actor asumió que tuvieron muchos errores, igualmente explicó que "es una coreo que nos cuesta mucho, pero también sabemos que los primeros son los que reciben palos, después el jurado va entrando en calor, se pone cariñoso".

Claramente, ese comentario no le simpatizó mucho a Adamari López y sin esperar a que terminara lo corrigió duramente, asegurando que "Hoy no, hoy es un día diferente", a lo que la esposa de Chocarro volvió a decir mirando a todos lados: "Igual Ada me da palos a mí en todas, no importa el orden que estemos".

Ante el momento tenso que se vivió en la pista, surgió una interrogante de si había algo más entre Adamari López y David Chocarro dado que el galán de telenovelas se detuvo mirándola directamente a la conductora.

En esa línea, el actor le dijo a la conductora: “Este patrón se repitió todas las galas, las mejores parejas bajo la mirada del jurado fueron las últimas y repasen los videos, yo los invito, entonces el venir de primero te pone más nervioso todavía y con una coreografía que tampoco nos sentíamos muy a gusto...”

Finalmente, Chocarro sentenció: “Estoy de acuerdo con lo que están diciendo, obvio que esperan más, no pudimos dar más porque creo que la coreo no daba para más".

Pero claro, aún con todas esas justificaciones a su alrededor quedaron mudos y se quedaron sin entender si realmente pasa algo entre Adamari López y David Chocarro, que viven cruzándose y precisamente esta última vez en particular, despertó esta reacción tan inusual en la pareja de baile.

Para calmar diversos rumores y especulaciones, fue la misma conductora que al día siguiente en su programa Hoy Día se pronunció sobre este polémico momento que se vivió y aclaró que no tiene nada en particular con el galán.

"Todos dijimos cosas bonitas. Mariana le echó flores a ambos, después me tocó a mí y le dije que me había gustado, pero que quería obviamente más dentro de lo que sabemos que ellos pueden dar en la competencia de baile…”, explicó Adamari.

¿Habrá un motivo en particular en la tensión que hay entre Adamari López y David Chocarro y aún no nos enteramos? Cuéntanos qué te parece la situación