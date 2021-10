Angélica Vale se animó a contar todo sobre su veto en Televisa

Angélica María Vale Hartman, más conocida como Angélica Vale actualmente tiene 45 años. Es actriz, comediante, imitadora y cantante mexicana. En esta oportunidad se animó a hablar de un suceso de su vida muy triste. Prácticamente contó todo sobre su veto en Televisa.

Cabe recordar, que la actriz es hija de la cantante estadounidense Angélica María y del comediante venezolano, Raúl Vale

¡Rompió el silencio! Angélica Vale contó todo sobre su veto en Televisa

Angélica Vale proviene de una importante familia de artistas. Vale destacar que es actriz desde que era muy pequeña y prácticamente creció entre cámaras de televisión. Por ello, es que tiene una larga lista de anécdotas para contar y en este sentido, es que duran una entrevista con Yordi Rosado, esta vez se animó a contar todo sobre su veto en Televisa.

La actriz recordó que fue un momento muy duro ya que en ese momento era muy niña y fue vetada junto a toda su familia. Según su declaración de lo que recuerda, fueron 2 policías los que estaban allí para llevarlos hacia la puerta: “Nos sacaron los policías” contó exactamente la actriz.

En un afán de querer arreglar la situación, fue su abuelita quien tomó la decisión de ir a la televisora para hablar con Emilio Azcárraga. Sin embargo, ningún pacto fue posible. Todo aquel mal pasar terminó peor con los oficiales de seguridad que le impidieron a la señora que hablara con El Tigre.

“Cuando mi abuela se entera que estábamos vetados dice: ‘Yo tengo que ir a hablar con Emilio, para ver qué está pasando’. Y ahí vamos mi abuela y yo a Televisa Chapultepec y que nos sacan con policías, a los 7 años, sí, así me sacaron de Televisa. Me acuerdo mucho de la vergüenza de ir caminando por los pasillos con dos policías. Me acuerdo perfecto”, contó la actriz.

Asimismo, también recordó que en aquellos tiempos, estar vetado de Televisa verdaderamente era una situación muy delicada y sin vuelta atrás. De hecho, se sabía que después de eso, muchas puertas se le cerrarían y así fue.

"FUENTE: Los Angeles Times"

“Estar vetada en los 80 en México, era como estar corrida de México, era una cosa espantosa”, recordó Angélica. No obstante, a pesar de ese mal momento, la telenovela que había provocado todo este conflicto entre la familia y Televisa se terminó vendiendo muy bien en el extranjero.

¿Qué interpretación recuerdas de Angélica Vale en las telenovelas?