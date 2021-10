Andie MacDowell hizo un fuerte descargo tras las duras críticas que recibió por su rotundo cambio de look: “Les dije a todos que estaban equivocados y que quería sentirme poderosa”

Actriz, modelo y estrella del mundo Hollywood desde hace muchísimos años atrás. ¿Quién? Andie MacDowell, la mujer que logró convertirse en una de las artistas más representativas del mundo del espectáculo y que comenzó a resurgir en las últimas semanas cuando encarnó un nuevo personaje para la miniserie de Netflix, Las cosas por limpiar.

Y es que además de volver a pisar un set de grabación y recibir aplausos por su participación en el proyecto de la plataforma de streaming, la actriz también fue aclamada por trabajar junto a su hija, Margaret Qualley, quien hace el papel protagónico de esta ficción.

Pero su reaparición no trajo únicamente halagos, sino que también fue brutalmente criticada por su decisión de cambiar rotundamente de look, dejando atrás su larga melena castaña y apostando por los tonos grisáceos y blancos que representan el paso de la edad y dejan a la vista las canas que surgen de la cabellera.

En una entrevista con la revista Vogue, Andie confesó que cuando le explicó a su equipo de trabajo que quería teñirse el pelo de estas tonalidades, generó un debate y un escándalo dentro del núcleo laboral al punto tal que sus colegas intentaron convencerla de que no se muestre públicamente de aquella manera ni que abandone su habitual forma de lucir.

Pero fue allí cuando la artista de 63 años se plantó en su postura y advirtió que sus deseos eran inamovibles: “Al comienzo de la cuarentena mi cabello no paraba de crecer y mis hijos me decían que parecía muy badass (”dura”) con ese tono gris, con esa mezcla de negro y plateado que tiene mi cabello”.

“Hubo un momento en que me comparé con George Clooney, ¿por qué no? Hace tiempo que quiero lucir así y siento que ahora es apropiado para mi personalidad y para lo que soy”, expresó la actriz orgullosa de su decisión, sumándose así también a una ola de mujeres que optaron por dejar las tinturas de lado y mostrar sus colores de pelo al natural.

Además, analizando la primera reacción de sus compañeros de trabajo, MacDowell reflexionó sobre los estigmas y los estándares de belleza que están impuestos en cada rubro y sociedad, y criticó a la industria por manejarse de esa manera y por criticar las figuras femeninas mientras amparan a las masculinas: “Les empecé a mostrar fotos, incluso de Jane Fonda, y hasta mi manager me dijo que no era el momento de hacer algo así”.

“Les dije a todos que estaban equivocados y que quería sentirme poderosa y abrazar a la persona que soy en este momento, es ahora, porque en dos años cumpliré 65 y quiero tener la posibilidad de lucir mi cabello en este tono”, aseveró, a pesar de que aclaró que la determinación de abandonar las tinturas castañas “no fue nada fácil”.

“Tenía cierta aprensión, hasta que lo hice y supe que mi instinto estaba en el lugar correcto, siento que ahora no tengo que fingir ser alguien que no soy, y me siento muy cómoda, siento que me queda bien, por mucho tiempo trabajé porque me pedían que luciera más joven de lo que era, y eso me duele al recordarlo, ahora me siento valiosa”, reflexionó con una sonrisa en el rostro.

Y, para concluir, volvió a comparar a las mujeres con los hombres y las diferencias que el mundo realiza ante la misma situación: “Todos aman a los hombres grandes, me gustaría que exista esa misma expectativa con las mujeres, pero en eso estamos, son pequeños pasos”.