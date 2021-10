Las 9 confesiones más extrañas de los famosos mexicanos

Los famosos generan interés y una atracción, en ocasiones desmedida, del público que desea adentrarse en la mayor cantidad de detalles de la vida privada. Esa visibilidad puede conllevar una especie de presión y a veces asedio, tanto de los paparazzis como de los fanáticos.

Claro que las celebridades también son seres humanos, transitan por experiencias como todo el mundo y no todo es color de rosa en sus caminos. Por eso hay confesiones que sacuden, que provocan sensaciones por el tenor de los relatos y muchos mexicanos han protagonizado declaraciones fuertes de su intimidad.

Cristian Castro

El mundialmente famoso cantante Cristian Castro siempre estuvo involucrado en misterios de su vida privada, como su tendencia a construir decenas de romances, su peculiar vínculo con su madre Verónica Castro y acusaciones de mujeres que compartieron tiempo con él.

Pero hace poco, Cristian sorprendió al mundo al revelar el origen de su “enemistad” con Luis Miguel y en el marco del programa televisivo argentino PH explicó: “Fuimos amigos en un momento muy lindo, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes y él vino a meterse, eso fue lo que nos distanció un poquito. La empezó a enamorar y ella me lo decía, entonces como para mí Luismi era un hermano y sentía que ella realmente le gustaba, le dije a Daisy que pruebe de salir con él. Lo dejé meterse porque lo quiero mucho”.

María Antonieta de las Nieves

Pocos productos mexicanos trascendieron tanto como El chavo del 8, un verdadero ícono de muchas generaciones de habla hispana. Claro que los actores formaron un vínculo muy estrecho por la cantidad de años que compartieron el set de grabación.

La intérprete de la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves, sacudió todo al confesar que Florinda Meza tuvo un comportamiento errático con Chespirito: “Me dolió que lastimaran a la primera esposa de Chespirito. Ella no se lo merecía. Era una mujer maravillosa. ¿Si Florinda Meza se metió en ese matrimonio? Sí, así fue. Todo hubiera estado bien, de no ser porque existía una esposa y seis hijos”.

Carlos Santana

Mago total de la guitarra, el mexicano Carlos Santana se erige en un verdadero ícono de la música, ha inspirado a millones de personas en todo el mundo y el éxito siempre estuvo a su alrededor por la asombrosa capacidad de domar las cuerdas.

No obstante, hace un tiempo este excelso artista contó, en una entrevista con la revista Rolling Stone, que entre 1957 y 1959 fue víctima de abuso sexual por un hombre: “Mi primer encuentro con la sexualidad no fue algo agradable ni romántico, ni tierno ni maravilloso. Fue más bien algo así como una conmoción, una conmoción vulgar, repugnante”.

Frida

La cantante de rock mexicana Alejandra Guzmán parece que le hizo la vida imposible a su hija Frida Sofía. Resulta que la joven se animó a correrle el velo a su madre y “denunciar” que le robó a su novio, un comportamiento muy desleal.

Sofía juntó valor y describió públicamente: “Verlos juntos no es nada nuevo para mí, yo ya lo sabía, y aunque con mi mamá no tengo comunicación desde hace meses por ésta y otras cosas, me dolió muchísimo que se destapara esta situación. No es la primera vez que se mete con un ex, es horrible”.

Yuri

La cantante, actriz y presentadora de televisión mexicana Yuri ha saboreado las mieles del éxito, supo construir una carrera prolífica, repleta de millones de dólares y una visibilidad gigantesca. Pero no todo lo que brilla es oro.

La azteca compartió un doloroso trance que transitó y que se vinculó con una depresión impresionante y una pulsión por quitarse la vida. “Yuri se sinceró en días pasados y narró un duro capítulo de su historia, cuando en los momentos de mayor fama en su carrera, ésta no lograba dotar de sentido a su vida, por lo que cayó en un fondo emocional. “Escuché una voz que me decía ‘quítate la vida, mira: eres muy bonita, tienes mucho dinero, eres muy famosa, pero mira, vives en tu mansión sola, nadie te quiere es mejor que te vayas, que te quites la vida, porque eso te va a hacer más feliz, te va a dar paz’. Así escuchaba esa voz que me estaba lisonjeando y me estaba convenciendo. Obviamente tomé la decisión y dije ‘sí tienes razón, porque es verdad todo lo que me estás diciendo’”, describió.

Gabriel Soto

El actor nacido en México cautivó al público con decenas de protagónicos en telenovelas, que le permitieron transformarse en una mega figura y recibir muchos premios por su calidad interpretativa. Claro que toda la fama también le trajo problemas en el ámbito personal.

Casado con Geraldine Bazán, una actriz muy reconocida, Soto ha cometido errores y los confesó: "Geraldine es una gran madre, una gran mujer que ha aguantado muchas cosas... Entré con mucha inmadurez a esta relación e hice muchas cosas malas, infidelidades y cometí errores".

Sasha Sökol

La cantante Sasha Sökol irrumpió en los ochenta como integrante de una banda infantil, luego abrió su propio camino y construyó una carrera musical de enorme trascendencia y de mucho éxito en su país natal, que la convirtió en un ícono.

Hace un tiempo, la músico se animó a exteriorizar una problemática situación, que se vincula con una adicción a la cocaína: "Llega un momento en el que no te puedes seguir haciendo el tonto" porque se convierte en un problema grave.

Ana Bárbara

La fama conlleva algunas aristas adversas, que se relacionan con la necesidad de lucir siempre impecable, siempre brillante en la apariencia física. La atención excesiva de las cámaras y de los fanáticos puede empujar a comportamientos dolorosos.

La cantante Ana Bárbara reunió valor para contarle al mundo los trastornos alimenticios que transitó durante años: “Sí, estoy en un tratamiento que tendré que continuar por un tiempo. Lo más importante en este momento de mi vida es estar bien por mí, por mis hijos y por todos los que me aman y amo".

Karla Souza

La mexicana Karla Souza se las ingenió para evolucionar como actriz y no solo destacarse en la industria de su país, sino con la llegada firme a Estados Unidos, donde logró edificar una carrera sólida en series taquilleras.

En una entrevista con CNN, la actriz narró un episodio de abuso que sufrió de parte de un director en Televisa en 2006: “Con este director yo estaba sola, no había muchas mujeres en ese grupo, me sentí

desprotegida, yo vivía sin mis papás. Agarran a alguien vulnerable de cierta manera”.