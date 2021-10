Thalía demuestra por qué es la reina de Instagram

Thalía fue acusada por su hermana Laura Zapata de no respaldarla en demanda contra asilo donde maltrataron a su abuela. La actriz aprovechó las preguntas de los periodistas para dejarle un palito a su familiar directa.

“Yo me imagino que sí, pero ella no quiere participar en ningún asunto legal” y “Sí se lo pedí y me dijo ‘cuesta mucho dinero meterte en una cosa de esas, los abogados son muy caros’. Y además yo me imagino que también quiere cuidar su imagen ¿no?” fueron las declaraciones de Laura.

En las últimas horas, Thalía compartió dos fotografías con movimientos en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la latina desplegando toda su belleza para una producción profesional de fotos destinada para la revista “FFASHION TV VIETNAM”. La oriunda de Ciudad de México lució una minifalda negra de cuero y una chaqueta con un estampado de osos de colores rosados, violetas y amarillos; y una gorra de plato. Además, la intérprete de "No me acuerdo" complementó su look con un delicado make up y grandes aretes con forma de corazón y la leyenda “love”.

“Gracias @ffashiontv_mag_vn_official, por invitarme a celebrar con ustedes su 6to aniversario. I had so much fun!” fue la primera parte del extenso y promocional texto que eligió Thalía de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Thalía

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la esposa de Tommy Mottola se llenó rápidamente de reproducciones superando con facilidad la barrera de los 20 mil. Además, este posteo recibió miles de comentarios de cariño y apoyo de parte de sus más fieles seguidores hacia su magnífica figura y su look escogido.