Las acaloradas fotos con las que Rita Ora se volvió tendencia

Rita Ora participó de la reciente entrega de Premios Elle Style Awards 2021, organizados por la revista Elle coincidiendo con su 75 aniversario. Este año la sede fue la ciudad de Sevilla, España. La cantante británica de 30 años dio catedra de estilo en la alfombra roja de dicho evento luciendo un vestido de color negro.

Al glamoroso evento asistieron además de Rita, celebridades de la talla de Ester Expósito, Sharon Stone, Victoria Federica y Sara Carbonero. Claramente, nadie se quiso perder la exclusiva cita.

En las últimas horas, Rita Ora publicó varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deleitaron a una gran parte de sus millones de fanáticos de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la europea desplegando toda su hermosura y elegancia en una producción de fotos profesional destinada para la revista ISSUE. La oriunda de Pristina lució diversos looks que resaltaron su esbelta figura física. Además, la artista europea complementó su look con su cabello suelto con efecto mojado y un delicado make up.

Fuente: Instagram Rita Ora

“Gracias @issue_official! Publicado el 2 de noviembre” fue el corto y promocional texto que eligió Ora de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Rita Ora

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la intérprete de “I Will Never Let You Down” se llenó rápidamente de una gran cantidad de likes. Además, la talentosa artista recibió una catarata de mensajes de cariño y halago de parte de sus fans, hacia su look su magnífica figura física, por parte de sus más fieles followers,