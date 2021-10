¿Qué pasó con la carrera de Hilary Duff?

Disney Channel ha sido un espacio de inicio para la carrera de muchos famosos como Zendaya, Anne Hathaway, Ashley Tisdale, Los Jonas Brothers, Miley Cyrus y más. Una de las más recordadas, y quien se convirtió en un ídolo popular, es Hilary Duff gracias a su protagónico en la serie juvenil “Lizzie McGuire” que se emitió entre 2001 y 2004.

La actriz, que hoy tiene 34 años, nació en Houston, Texas, en una familia de clase trabajadora: su padre era propietario de una cadena de supermercados y su madre ama de casa (más tarde se convertiría en productora de cine). Su pasión por la actuación comenzó de chica, cuando participó de obras de teatro en su ciudad natal y se dio cuenta que quería ser actriz profesional mientras estudiaba danzas.

Hilary Duff: De Houston a Los Ángeles

Hilary Duff se trasladó junto a su hermana y su madre a Los Ángeles, California, donde hizo muchas audiciones y apareció en diversos comerciales de televisión, series y películas de gran popularidad.

Fue en 1997 cuando debutó en la pantalla chica al realizar un pequeño papel extra, en la miniserie "True Woman", donde actuó junto a Angelina Jolie, y ese mismo año recibió su primer papel cinematográfico en la película "Casper y la mágica Wendy".

Pero la fama llegó en 2001 cuando consiguió el protagónico de un proyecto muy ambicioso de Disney Channel llamado "Lizzie McGuire". La serie se convirtió en el show número uno de la productora, logrando captar poco más de 2,4 millones de televidentes por cada episodio y gracias a esto, Duff alcanzó reconocimiento internacional.

Su vida después de "Lizzie McGuire"

Luego de 2004, año que finalizó la serie "Lizzie McGuire", Hilary Duff se lanzó como cantante e hizo muchos trabajos en el cine como "A cinderella story" (2004), una película que fue muy bien recibida, a diferencia de "Material girls" (2006) que fue un fracaso de taquilla. En 2007 dio un cambio radical en su carrera como actriz, empezando a actuar en películas independientes.

Por ello, en 2008 participó del film de suspenso "War, Inc." junto a John Cusack y Marisa Tomei; en 2012 hizo la película "She wants me", más tarde apareció en "Bloodworth", entre otros proyectos. En 2018, grabó la polémica película "The Haunting of Sharon Tate" que narra los últimos días de la vida de la actriz, brutalmente asesinada por la familia Manson, y fue un completo fracaso.

"La mezquina locura de la película, su fracaso de imaginación y moralidad, es que de hecho hace todo lo posible para convertir los asesinatos Manson en un basura de terror", escribió Owen Gleiberman, de la revista Variety, mientras que William Bibbiani, de TheWrap, escribió: "Es muy temprano para llamar The Haunting of Sharon Tate la peor película del año. Pero si no lo es, va a ser un 2019 duro".

Hilary Duff participará en una nueva sitcom

Luego de la película "The Haunting of Sharon Tate", Hilary Duff no volvió a participar de otra película y se dedicó a su carrera musical. Pero hace poco tiempo, los productores de la popular sitcom "Cómo conocí a tu madre" confirmaron que están trabajando en el spin off "Cómo conocí a tu padre" y que la actriz formará parte del elenco.

Duff le dará vida a Sophie, quien le contará a su hijo cómo conoció a su padre y se espera que recuperé la fama que logró con "Lizzy McGuire". Hasta el momento no se confirmó la fecha de estreno y entre la poca información que trascendió se sabe que la historia no tendrá ninguna conexión con su primera temporada.

¿Estás esperando el lanzamiento de Cómo conocí a tu padre?¿Crees que tenga el éxito de su contraparte?