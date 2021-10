Maribel Guardia detonó el fin de semana con su silueta perfecta

Maribel Guardia utilizó Instagram para mostrarle a sus seguidores cómo vive el fin de semana, a través de dos fotos que causaron furor y conquistaron a sus millones de followers. Es habitual que la actriz y conductora de 62 años utilice sus redes sociales para mostrar su belleza y dejar mensajes reflexivos.

En esta ocasión, la oriunda de Puerto Rico dice “No olvides que Dios es más grande que tus problemas”, haciendo reflexionar a gran parte de los internautas que utilizan Instagram, la plataforma de Mark Zuckerberg. Junto a esa frase, la mediática adjuntó dos fotografías en las que se la ve muy feliz y sensual, demostrando que el color negro le queda muy bien.

Primero posando en un banco de su jardín y luego de pie sobre una baranda, Maribel Guardia impactó a todos sus seguidores, quienes explotaron las métricas de su perfil y le dejaron miles de mensajes que expresan perfección, belleza y glamur en un mismo posteo. En consecuencia, la ex esposa de Joan Sebastián superó los 111 mil me gusta, siendo una de las publicaciones más virales del fin de semana.

Foto: Instagram Maribel Guardia

En Instagram se la ve de una forma lúcida, radiante y feliz, pero lo cierto es que también vivió duros momentos en este año, vinculados a su estado de salud. Es que la presentadora de TV se contagió de Covid 19 y temió por perder su vida, tal como lo manifestó en una entrevista, al punto de pedirle a sus hijos que llevaran un abogado al hospital para que redacte su testamento.

Foto: Instagram Maribel Guardia

“El coronavirus me dejó muy mal de la memoria, inicialmente estaba muy preocupada. Veía un vaso y yo sabía que era vaso, pero no podía decir vaso. Un día estaba en un programa de televisión, tenía que decir la capital de Francia, que es París, y yo no pude decirlo. Terrible la memoria, me tenía muy angustiada”, expresó Maribel Guardia en reportaje hace unas semanas.