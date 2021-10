Ilse Salas destrozó el concurso Miss Universo y esta es la lista de motivos

Si bien hasta hace poco Ilse Salas consideraba a los certámenes de belleza como algo positivo para las mujeres, con el tiempo descubrió que no era más que un espacio donde solo se juzga a las personas por su aspecto físico.

Ante esa nueva postura, se pronunció públicamente en contra del concurso Miss Universo y como era de esperarse estalló en todos los medios. Fue ante diferentes diarios, en los que advirtió durante una entrevista: "Me parece un horror; no puedo creer que siga existiendo”.

Ilse Salas, la protagonista de la exitosa teleserie 100 días para enamorarse, confesó que ha sido señalada por su sobrepeso durante su infancia y ahora, por su delgada figura. Cansada de que estén pendientes de los estándares físicos, sin pelos en la lengua la actriz fue directo en contra del certamen de belleza.

"FUENTE: Chic Magazine"

Ilse Salas fue con todo contra el concurso Miss Universo

Afortunadamente, como Ilse siempre se destacó por su carácter imponente y convincente, las críticas al respecto nunca le han afectado. No obstante, la actriz está convencida que ese tipo de certámenes afectan a la salud de cualquier mujer.

"Está así de 'denle un bolillo', nada les parece. De lo único que estoy segura es que nadie debería estar juzgando el cuerpo de nadie más y que hay todo tipo de bellezas", comentó la actriz al respecto de ese tipo de concursos.

Ilse Salas, además, enfatizó: "Soy muy corajuda [enojona], muy mexicana, y la verdad no me afecta; tampoco es como que me ataquen mucho, ni le entro al juego ni nada, pero me molesta que lo hagan con otras mujeres y hombres".

La actriz de 40 años nunca le dio mucha importancia a las críticas y siempre está concentrada en sus proyectos que tiene en cine y televisión. Sin embargo, tras ver una dura realidad de cómo proyectan la exigencia en el físico de las mujeres, prefirió salir a dar su opinión.

"Crecimos en una cultura que lo celebraba; todo el tiempo estamos juzgando cómo se ven los demás pero los tiempos están cambiando afortunadamente", explicó Salas. Y comentó sobre 100 días para enamorarse: "Es una serie que habla de los concursos de belleza en los 80 y el mundo oscuro detrás de la mujer perfecta [que logra ser] coronada".

Cansada de que sigan juzgando a las mujeres por estar con unos kilos de más o de menos, Ilse Salas no se calló más y criticó duramente al certamen de Miss Universo.

Y tú ¿estás de acuerdo con lo que piensa? ¿Crees que deberían seguir existiendo estos certámenes?