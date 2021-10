Estos son los motivos por el que Ricky Martin y varios famosos fueron tendencia

En los últimos días, Ricky Martin se convirtió nuevamente en tendencia, pero no por su música, sus shows o un nuevo álbum de lanzamiento, sino porque sorprendió a todos sus fanáticos al mostrarte en una entrevista con el rostro totalmente cambiado.

Acompañado de Enrique Iglesias, el artista boricua brindó una nota en donde se presentó totalmente afeitado y con sus pómulos modificados, hecho que llamó rotundamente la atención de los espectadores y que causó una seguidilla de memes y burlas en el mundo virtual.

Fue así como “la nueva cara de Ricky” se transformó en uno de los temas más destacados de las redes sociales, y fueron los propios usuarios quienes comenzaron a opinar sobre cuáles fueron los posibles retoques estéticos que se realizó el músico para verse “tan cambiado”.

No obstante, horas después, el cantante decidió publicar en su Instagram un video en modo selfie en donde dejó a la vista de todos que ya estaba recuperado, por lo que los internautas dieron por entendido que el tiempo transcurrido provocó que su cirugía se desinflamara.

Ahora bien, Ricky no es el ni el primero ni el último en haber pasado por un quirófano para mejorar “su belleza”, aunque algunos otros reconocidos famosos decidieron cambiarse por completo sus facciones y sus cuerpos convirtiéndose en otras personas totalmente irreconocibles de su primera apariencia.

Aquí haremos un repaso por aquellos importantes personajes argentinos del mundo del espectáculo que modificaron por completo su físico:

Ricardo Fort, Vicky Xipolitakis, Adriana Aguirre y Charlotte Caniggia, entre tantos otros.

El famoso chocolatero, quien falleció en 2013, se sometió a más de 27 cirugías estéticas que no solo cambiaron su cara, sino que también decidió operarse los talones para modificar su estatura. Mandíbula, pómulos, pecho y frente son algunos de los otros retoques que se realizó.

Sin embargo, las intervenciones y el excesivo peso que utilizaba en sus entrenamientos lo llevó a tener severos problemas de salud que de a poco lo condujeron hasta su trágico final.

Vicky Xipolitakis es otra de las figuras del ambiente que decidió retocar casi todo su cuerpo. En 2013, en una entrevista con Intrusos, enumeró cada una de sus operaciones a pesar de que con el paso de los años continuó con “los retoques”: “En la cara me puse bótox, carillas en los dientes y pelo rubio. Me hice las lolas dos veces y me retoqué la panza con la lipo”.

Además de algunos cambios que son prácticamente imperceptibles, Adriana Aguirre se convirtió en otra actriz que eligió modificar

rotundamente sus facciones. Con incontable cantidad de dietas y ejercicios físicos sumamente exigentes, la vedette también se animó a confesar que se realizó un “lifting de cuello, que es un pequeño tironcito atrás de las orejas”, además de “un lifting de rostro hace tiempo atrás”, y una “doble operación en las lolas” para aumentar su busto.

Para concluir y demostrar que las operaciones no solo son para las personalidades de mayor edad, Charlotte fue otra de las mediáticas argentinas que decidió cambiarse por completo, siendo irreconocible su primera apariencia física.

Con menos de 30 años, pasó innumerables veces por el quirófano para retocar sus pómulos, su nariz, agrandarse el busto, se realizó una lipo y se colocó botox en la frente y los labios. Además, se modificó en varias oportunidades la tonalidad de su cabello y el grosor de sus cejas para dar una mirada más penetrante ante las cámaras.