Kunno ya no es tiktoker, ahora quiere ser nombrado como “celebridad y artista”

En los últimos años, Kunno, uno de los influencers y tiktoker más famosos de México, ha protagonizado toda clase de polémicas en redes sociales. Desde cobrar cantidades exorbitantes de dinero por un saludo hasta desaparecer de las redes por su salud.

Papi Kunno es de esas personalidades muy controversiales y sus seguidores se lo dejan ver a menudo en las redes sociales. Puede ser muy aclamado y alabado, o bien criticado y tachado de arrogante.

Esta vez, el influencer ha vuelto al ojo del huracán debido a una entrevista que realizó para el canal de YouTube Alofoke Radio Show en el que habló de todos estos momentos polémicos que ha vivido desde que se hizo famoso haciendo videos en TikTok.

El influencer declaró que él nunca tuvo la intención de hacerse famoso, que el contenido que subía a Instagram era personal, pero que todo cambió en el momento que publicó su famosa Caminata en 4K que se volvió sumamente viral.

Desde ese momento, la vida de Kunno dio un giro y ha sido un influencer buscado por marcas para hacer colaboraciones e incluso recientemente hizo su debut como modelo en la Fashion Week de Nueva York.

El momento polémico de la entrevista llegó cuando le preguntaron cuáles eran algunos de los trucos que hizo para volverse famoso, a lo que Kunno respondió: “Yo nunca me he visto como ningún otro tiktoker, porque hoy en día ya no me considero tiktoker, me considero lo que soy: una celebridad y un artista”.

Esta respuesta fue lo que hizo que el influencer se volviera viral una vez más en las redes sociales y le llovieran críticas etiquetándolo como arrogante. Incluso hubo comentarios que hablaban de que él jamás sería una celebridad.

Además de esto, durante la entrevista también habló sobre uno de los momentos más polémicos de su carrera: cuando fue tendencia por la cantidad de dinero que cobraba por un saludo.

El influencer explicó que eso lo hizo con buenas intenciones, ya que siempre recibe mensajes de mamás pidiéndoles saludos para sus hijos/hijas. Aseguró que vender sus saludos lo hizo para ayudar a quién necesitara ánimo en todo el mundo.

También compartió: “Yo tenía un seguidor mío que se llama Santi y que falleció de una enfermedad, pero no se dejaba revisar por las enfermeras si no les enseñaban mis tiktoks”.

Después de que la entrevista se subiera a YouTube, Kunno no ha dejado de ser tendencia en todos los medios. Las fuertes críticas hacia la personalidad y talento del influencer han estado presentes minuto a minuto.

¿Qué te parece la actual posición de Kunno?