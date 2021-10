Aislinn Derbez demuestra por qué es la reina de Instagram

Aislinn Derbez es una usuaria muy activa en las redes sociales. El otro día compartió una bella historia de su infancia con un poderoso mensaje. “Cuando tenía 12 años mi papá nos llevó a montar y me caí del caballo, se me quedó el pie en un estribo y me arrastró galopando varios metros, tuve heridas fuertes, quedé en shock y perdí la memoria del evento. A partir de ahí me dieron miedo los caballos y me volví a subir muy pocas veces en la vida (siempre y cuando fueran muy despacio).Desde que Kai tenía un año notamos su enorme pasión por los caballos (siendo algo nuevo y desconocido para Mau y yo) y desde entonces tratamos de llevarla seguido a que los vea y los monte” inició con su mensaje la actriz mexicana de 35 años.



“Hace una semana Kai inició clases más formales y decidí empezar a tomarlas con ella, pues no quería que mi hija, apasionada a los caballos, tenga una mamá que le da miedo subirse a ellos. Me siento feliz y orgullosa de ver estos videos y darme cuenta que nunca es tarde para vencer un miedo y aprender algo nuevo” cerró Aislin con su bella historia, la cual acompaño una foto y un video de ella y su hija Kailani montando a caballo.

En las últimas horas, Aislinn Derbez compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a una gran parte de sus millones de followers de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la protagonista de “De viaje con los Derbez” desplegando toda su hermosura ó su look con su cabello suelto, accesorios de oro y un delicado make up.

“Se acuerdan defrente a la cámara. La morocha lució un bikini de color negro. Además, la artista azteca complement esta belleza de collares que hice con @morenacorazon ? Pues están otra vez a la venta…Y están bar-ba-rosssss…Y hay envíos a todo el (emijo de mundo)” fue la primera parte del promocional texto que eligió Derbez de epígrafe para acompañar su reciente fotografía en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Aislin Derbez

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la ex pareja de Mauricio Ochmann se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 129 mil corazones. Además, la publicación de la oriunda de Ciudad de México, México cosechó una gran cantidad de comentarios de halago y cariño de parte de sus más fieles fans.

Fuente: Instagram Aislin Derbez

Fuente: Instagram Aislin Derbez