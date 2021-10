Shakira demuestra por qué es la reina de Instagram

Shakira anunció esta semana que su fundación “Pies descalzos” construirá un megacolegio en la región de Catatumbo. Este proyecto es apoyado por el empresario y filántropo norteamericano Howard Buffett.

“Ahora estamos trabajando juntos una vez más en un proyecto más grande, entregando educación de calidad en el Catatumbo, una de las zonas más complicadas y vulnerables de mi país (...) Esta será una edificación totalmente nueva, con espacios seguros y pertinentes para la enseñanza y el aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes” indicó Shakira.

Hace unas horas, Shakira publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de seguidores de todo el planeta. En la misma se puede ver a la intérprete de “La bicicleta” desplegando toda su belleza ante la cámara arriba de su automovil. La oriunda de Barranquilla lució un bra de color rojo de estampado animal print y una campera estampada. Además, la talentosa latina complementó su look con el cabello suelto y un delicado make up.



“De camino al @balloonworldcup! Going to the @balloonworldcup!” fue el promocional y simple texto que eligió de epígrafe Shakira para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como principal protagonista a la pareja de Gerard Piqué se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 485 mil corazones. Además, la también bailarina recibió miles de mensajes de cariño y halago hacia su espléndida figura y su look escogido de parte de sus más fieles seguidores.

