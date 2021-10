Se cubrió solo con un sobrero, la foto de la ex de Maluma que encendió las redes

La modelo y bailarina de 29 años, Natalia Barulich cuenta con un talento y una simpatía inigualable. Una combinación que le ha ayudado a convertirse en una de las modelos más cotizadas del momento. Su popularidad se ha visto reflejada a través de sus redes sociales ya que cada vez que realiza un posteo sus fans reaccionan de manera inmediata.

La carrera de Natalia se encuentra en un gran momento y una vez más ha conquistado a todos sus fans al participar en el videoclip de la brasileña Anitta del tema "Loco". Esta producción se llevó a cabo en un ambiente de nieve donde demostró que además es fan de los deportes extremos.

Recientemente, la ex de Maluma, compartió a través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, una serie de videos que no solo demostraron de que es una de las mujeres más bella de la actualidad sino que también posee una espectacular figura. Sin lugar a dudas este posteo se hizo viral por sus seguidores de todas partes planeta.

En la mencionada historia de la famosa red de la camarita se puede ver a Natalia Barulich posar solo con un sombrero por lo que claramente encendió las redes sociales. Esta imagen es parte de una sesión de fotos que realizó la bella estadounidense para la fotógrafa Melissa Cartagena conocida popularmente como "Perazna"

Recordemos que el mes pasado la bella morena estuvo en Italia trabajando para una prestigiosa marca de moda. En mencionada ocasión Natalia escribió el siguiente comentario: "When in Rome.. ? New @Marciano by @Guess campaign sneak peek shot by @NimaBenati in Roma ????. Thank you @PaulMarciano for yet another amazing campaign! ????".