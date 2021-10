Radiante: Belinda presumió su hermosura con un outfit total black

Belinda saludó, este pasado martes, a su padre por motivo de su cumpleaños con un tierno mensaje en las redes sociales. La cantante y actriz mexicana de 29 años dejó un sentido mensaje a su progenitor Ignacio Peregrín.

“Papá te quiero más que a nadie en este mundo! Me siento muy orgullosa de ser tu hija” y ““Deseo que sea un gran año lleno de momentos bonitos juntos como todos los que me has dado” fueron los dos mensajes de Belinda, los cuales fueron acompañados con dos fotos junto a su padre en blanco y negro.

En las últimas horas, Belinda compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. Allí se puede ver a la cantante mexicana haciendo gala de su toda su belleza ante la cámara. La azteca lució un outfit total black compuesto por un blazer con botones dorados, un minivestido, pantimedias y lentes de sol oscuros. Además, la bella blonda complementó su look con el cabello recogido y un delicado make up.

Dos simples emojis de corazones negros y uno de color blanco fue el corto epígrafe que escogió Belinda para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Belinda

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la prometida de Christian Nodal se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 197 mil corazones. Además, el posteo de la intérprete de “Luz sin gravedad” obtuvo decenas de comentarios de halago y cariño, hacia su magnífica belleza y su look elegido, de parte de sus más fieles followers.

Fuente: Instagram Belinda