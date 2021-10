Dwayne “La Roca” Johnson contó detalles de su terrible y violenta pelea con Vin Diesel

A la hora de analizar películas y sagas que supieron mantenerse a lo largo del tiempo y convertirse en leyendas del cine mundial, Rápido y Furioso se posiciona como una de las favoritas del público. Y es que con nueve entregas, los films de acción se transformaron en un mito que perduró por más de dos décadas en la pantalla grande.

Sin embargo, la relación de los actores dentro del set dejó mucho que desear, y tras realizar la grabación de la octava película, Vin Diesel y Dwayne “La Roca” Johnson hicieron pública su pelea y su enfrentamiento que los llevó a cruzarse durísimas palabras cara a cara.

Todo comenzó con diferencias de opinión sobre la metodología de trabajo, una lucha de egos, un incómodo momento que casi termina con violencia física y un posteo de Instagram que desató una ola de críticas y aumentó la tensión dentro de los estudios.

En su red social, La Roca decidió publicar un video en donde habló maravillas de sus compañeras de trabajo, pero a la hora de opinar sobre sus colegas hombres disparó un durísimo comentario que todos atinaron que iba a dirigido hacia Diesel: "Mis compañeros masculinos son otra historia. Algunos muestran ser unos verdaderos profesionales, mientras otros, no. Con los que no lo son, no se puede hacer mucho. No son más que unas gallinas de mier… y dulces idiotas".

No obstante, minutos después decidió borrarlo, y en los últimos días volvió a hablar del asunto en una entrevista con la revista Fanity Fair, en donde aclaró que “se arrepentía” de haber compartido aquel clip dentro del mundo virtual, ya que esa “no era su esencia”. Asimismo, a la hora de hablar de su vínculo con el actor, Johnson fue contundente: “Somos dos personas filosóficamente diferentes”.

Por otra parte, y según los allegados, una de las mayores molestias de Dwayne vino de la mano de la impuntualidad de Vin para las jornadas de grabación, a la altura tal que pidió grabar por separado para no tener que cruzarlo y mucho menos mantener una conversación con él.

Además, a la hora de entrar en detalles sobre la famosa pelea, Johnson confesó que “no fue nada pacífica”: “Yo lo llamaría una reunión de claridad. Él y yo tuvimos una buena charla y fuera de eso quedó muy en claro que somos dos extremos separados del espectro. Lo dejamos ahí”.

Y al explicar por qué considera que no comparte la misma filosofía laboral que su colega, reveló con sinceridad: “Se trata de cómo uno va a trabajar todos los días, de mirar a todos como compañeros equitativos. De tratarlos con respeto y humildad. De ser respetuosos con el proceso y todas las personas que están poniendo mucho tiempo y dedicación”.