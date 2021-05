¿Cuánto cobra Dwayne Johnson por un posteo en Instagram?

Con el correr de los años, Dwayne Johnson, se ha convertido en uno de los actores más importantes y populares de Hollywood. Es que con su imponente imagen y su gran talento supo conquistar el corazón de grandes y chicos. En la pantalla grande lo hemos visto interpretar diversos papeles que van desde la acción hasta la comedia.

Al participar en la saga de Rápidos y Furiosos la popularidad de "La Roca" ha crecido abismalmente y es por ello su carrera se ha lanzado a pasos agigantados siendo así uno de los actores mejores pagos de la industria actual. Además gracias a esta fama Dwayne posee una gran popularidad en las redes sociales donde posee millones de seguidores de todas partes.

Este éxito que mencionamos anteriormente, Johnson lo sabe capitalizar muy bien ya que cobra un gran porcentaje para realizar un posteo en su feed de una determinada marca o persona que lo contrate. Justamente la firma Hoppe compartió el ranking de los artistas, cantantes y famosos que más dinero ganan en Instagram por sus publicaciones en su cuenta personal.

Para sorpresa de muchos esta lista está encabezada por el famoso actor Dwayne Johnson que cobra una cifra de millón de dólares por realizar un post en su cuenta de alguien que lo contrate. En segundo lugar, está la bellísima influencer y modelo Kylie Jenner que recibe una suma de 986 mil dólares por publicación. En tanto que el podio lo completa el delantero de la Juventus de Italia, Cristiano Ronaldo que se lleva 889 mil dólares por compartir algo en su perfil.

En tanto que esta suma que mencionamos anteriormente le llegó hace algunas horas atrás a "The Rock" ya que en su perfil de Instagram compartió una imagen de una bebida energizante para realizar una rutina de ejercicios. Junto a la fotografía el protagonista de la película "Un espía y medio" publicó el siguiente mensaje: "Midnight training. Powered & fueled by the best in the game!" (Entrenamiento de medianoche. ¡Impulsado y alimentado por los mejores del juego!)