Samadhi Zendejas se suma a esta moda de las influencers

Tiene tan solo 26 años y ya es una de las más talentosas actrices mexicanas. Samadhi Zendejas está en una edad donde los prejuicios quedan a un lado o al menos así lo demuestra ella. Lo mismo, sucede con su hermana Dassana.

Cada tanto, a través de sus publicaciones en las redes sociales, le gusta enviar mensajes reveladores para sus seguidoras. Orgullosa de su cuerpo y de quien es, en esta oportunidad Samadhi Zendejas prendió a una moda que se convirtió en masiva entre influencers, enviándoles a todos sus seguidores una lección de orgullo y amor propio.

Así es que no tuvo problemas y se mostró en una fotografía guapísima, pero mostrando unas estrías que se escapan de su cuerpo. Para la joven actriz, el secreto está en saber aceptarse tal y como es cada uno.

Samadhi Zendejas y su mensaje: Amarse tal cual uno es, una moda de las influencers

Todo se inició durante una de esas sesiones - con preguntas y respuestas - que actualmente los famosos acostumbran realizar a través de sus historias de Instagram. Justamente un seguidor fue quien le preguntó a la actriz cómo hacía para esconder las estrías y aquellas líneas molestas en la piel.

Cabe destacar que este tipo de interacción últimamente lo emplean la mayoría de los famosos para estar más cerca de sus fans y en el caso de Zendejas, lo hace muy seguido. Esta vez, ante dicha pregunta, sin problema le respondió que ella, no las tapa. De hecho, aseguró que las tiene en la zona de los glúteos y también en los pechos.

Como si fuera poco, aclaró que aunque en algunas fotos no se puedan percibir bien, ahí siguen. De esta manera es que compartió más fotos suyas en traje de baño y allí se confirma que, como cualquier otra mujer, no le escapa a la suerte de no tener estrías en el cuerpo.

No obstante, vale aclarar que la joven actriz tiene muy en cuenta los cuidados de su cuerpo, pero son muy pocas las veces que comparte sus rutinas de belleza con los seguidores. Más allá de que en esta oportunidad, Samadhi Zendejas mostró que no tiene nada que ocultar y por eso se sumó a la moda entre influencers de abrirse a sus seguidores ante preguntas.

De hecho, vale recordar que el pasado año fue reconocida por LatinPlug -la plataforma de todos aquellos profesionales latinos- como “orgullo hispano” en el festejo del Mes de la Herencia Hispana.

Y tú, ¿te animarías a mostrar así tus estrías como Samadhi Zendejas? Mírala a ella qué suelta. ¡Bravo!