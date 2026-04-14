Enzo Fullone criticó al gobierno de Río Negro por "falta de medidas" y aseguró un cambio de rumbo

El senador nacional Enzo Fullone participó este martes del encuentro anual que organiza la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), donde compartió espacio con funcionarios del gobierno nacional y con el gobernador Alberto Weretilneck, quien también expuso ante los empresarios presentes.

Sin embargo, lejos de un mensaje unificado, Fullone aprovechó la ocasión para trazar una línea entre la gestión nacional y la situación provincial. "En el actual contexto nacional, donde se impulsan medidas orientadas a la modernización económica, la reducción de impuestos y el desarrollo productivo, resulta contradictorio observar la falta de acciones concretas a nivel provincial para acompañar este proceso", señaló el legislador.

Críticas al acercamiento con Milei El senador reconoció que Weretilneck ha expresado apoyo público a iniciativas del gobierno de Javier Milei —como la ley de glaciares, la modernización laboral y la baja de impuestos—, pero cuestionó que esos gestos no se traduzcan en políticas concretas. "En la práctica no se evidencia un esfuerzo significativo en Río Negro para reducir el elevado gasto estatal que afecta las finanzas provinciales", afirmó.

Entre las deudas pendientes de la gestión provincial, Fullone señaló la falta de medidas para aliviar la carga impositiva sobre el sector productivo, en particular la ausencia de una reducción del impuesto a los Ingresos Brutos. "Es una herramienta fundamental para fomentar la inversión y la generación de empleo", subrayó.

La gestión del Estado en Río Negro El senador también puso en agenda la situación del empleo público y la gestión de áreas como salud, educación y seguridad, que a su juicio requieren "voluntad política y una firme convicción de transformar el Estado". Y aunque reconoció el potencial energético de la provincia, advirtió que ese impulso "no será suficiente si continúa la expansión del aparato estatal y el uso ineficiente de los recursos públicos".