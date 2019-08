“El Ruso” en #DDT: La mente criminal en primera persona

Su primer robo fue en un supermercado. Todavía de niño y ya con algo de experiencia, siguió un auto. El instinto estaba presente y, presionado por la necesidad, se fue desarrollando junto a una ambición que lo llevó a conseguir fortunas además de ocupar tácitamente las tapas de los diarios. Nacido y criado en una familia de 7 hermanos que él describe como normal y trabajadora, “El Ruso” confiesa haber entrado en la delincuencia por la urgencia económica producto de la separación de sus padres y el hambre de sus hermanos.

Según describe, “uno como delincuente va escalando”. La adicción a la adrenalina que supone romper las reglas abre un mundo que sólo acepta (y exige) seguir alimentándose de sí misma. Y fue en esta vorágine que este ladrón, que se define a sí mismo como “de vieja escuela”, se desenvolvió atravesando distintos estratos de aprendizaje delincuencial que tuvo como fuente de primeras enseñanzas la experiencia en una correccional de menores.

Adentrarse en el relato de las experiencias de El Ruso desafía a quienes tajantemente afirman que ladrón se nace, y ubica a la figura de este tipo de criminal en un concepto elaborado por distintos matices. Si, hay que aceptar que existe una cuota de “talento” en cuanto se considera que el instinto de quien roba es inherente a su personalidad y activa los primeros impulsos de adueñarse de lo ajeno. Pero la experiencia es lo que termina por definir si un ladrón es o no célebre, distinción que el entrevistado aceptó como buscada por quienes optan por la “carrera de la delincuencia”.

Un hecho que puede servir para ejemplificar esta búsqueda de celebridad es lo que El Ruso define como su primer robo grande. Según relata, a sus 20 años se adentró en la mansión de una de las familias más adineradas de Chile y robó un auto antiguo de una reconocida marca junto con un arsenal de joyas y una piel de gorila única en el mundo valuada, en ese entonces, en 350mil dólares. La conmoción por este crimen llegó a ocupar durante veinte días las tapas de los diarios del país trasandino, y el estruendo fue tal que el robo llegó a ser considerado “el robo del siglo”. Máximo de la condena para El Ruso, que fue descubierto y cumplió 15 años de prisión.

Cuando salí de la cárcel en Chile dije que no me iba a retirar fracasado. No era mi objetivo y sabiendo lo que hacía me atenía a las consecuencias que podían llegar.