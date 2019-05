DDT: No binarie: ser sin prejuicios

ADVERTENCIA: esta nota está redactada desde el respeto a la persona entrevistada y contemplando distintas formas de diversidad sexual y de género, por lo que vas a encontrarte con términos como chique, médique, todes, y otras expresiones propias del lenguaje inclusivo.

Hay aristas del tema sexualidad que por suerte hoy calan hondo en nuestra sociedad y prometen sacudir las bases de cómo pensamos a las personas y su forma de relacionarse, tanto con otras como con ellas mismas. Algunas son, por ejemplo, la forma en la que nos comunicamos, nuestras preferencias sexuales y la autopercepción de género. La charla esta vez giró en torno a la experiencia de Gerónimo Carolina González Devesa, médique no binarie de 32 años de edad.

Inscripta como mujer desde su nacimiento hace 32 años, Caro Gero atravesó en su infancia infinidad de problemas relacionados con su autopercepción. En un contexto que ni siquiera se acercaba a la apertura de nuestros días en términos de discusión y aceptación de la diversidad y las disidencias, asegura haber percibido desde muy chique que el género femenino no le representaba del todo. Esto le trajo consecuencias como discriminación, bullying escolar, y hasta en algún momento la sensación de tener que encajar en esa clasificación de género que no le era propia. La salida de ese lugar de opresión no fue para nada simple. Primero “salió del closet” como lesbiana, luego buscó manifestar un cambio de apariencia desde la vestimenta, y hace pocos años decidió practicarse tratamientos médicos como la hormonización y la mastectomía. Hoy asegura que no encuentra problemas en quienes aluden a su persona como él o ella singularmente, aunque insiste en que prefiere el lenguaje inclusivo por ser una forma de referirse a todas las personas sin distinción de género ni sexualidad.

A raíz de la experiencia de vida de Caro Gero, debatimos sobre la dificultad que muchas personas trans o no binarias sufren al no sentir que su cuerpo representa lo que sienten. Es necesario aclarar que esto no responde a un malestar autoinfligido, sino a una estigmatización que la sociedad manifiesta desde el sentido común, a menudo alimentado por las ciencias, ciertos sistemas judiciales y otros sectores de poder. De aquí la importancia de empezar a eliminar los prejuicios y deconstruir las estigmatizaciones desde diversos espacios, sobre todo los ocupados por niños, niñas y adolescentes.

Con todo esto puesto sobre la mesa, y con la ayuda de las profesionales que nos acompañaron, analizamos distintos aspectos de la cultura que ayudan a entender el por qué de un arraigamiento tan profundo del sexismo, el machismo y la naturalización de lo binario en la cultura. Desde la invisibilización de las mujeres en los procesos históricos fundamentales, pasando por conceptos del lenguaje que fundamentan la utilización del inclusivo, y tocando algunos datos sobre la enorme variedad de sexualidades que escapan al binarismo.

Llevamos dos días de debate sobre la sexualidad y la verdad es que se trata de una temática que invita a resetear una enorme cantidad de conceptos y certezas que tenemos sobre el mundo y sobre las personas. Con tres días más por delante, invitamos a todes a participar para plantear sus dudas, conocimientos y experiencias durante el programa.

