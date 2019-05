DDT: Los peligros del mal tratamiento de la depresión

La psiquiatría nos propone abordar la felicidad analizando sus contracaras más notorias: la tristeza y la depresión. Claro, rara vez nos enteramos de una persona que desborda de felicidad al entrar a un consultorio psiquiátrico. Lo que sí sucede es que rara vez una persona depresiva se reconoce a tiempo como tal, y esto puede llevar a desarrollar estados de malestar más complejos. La depresión es una enfermedad, y entender que tiene tratamiento es el primer paso para salir de ella.

Sin embargo, existen muchísimos casos en que se detecta y el tratamiento no es el adecuado. La automedicación es cada vez más frecuente y naturalizada, como también lo es la emisión de recetas para psicofármacos de manera irresponsable por los mismos profesionales de la salud. Sobre esto también nos contaron Roxana y Manuel y revelaron datos realmente alarmantes; de ahí algunas preguntas que tratamos durante el programa ¿cuál es el riesgo de caer en una patología causada por una mala praxis profesional? ¿qué daño podemos ocasionarnos si nos automedicamos? ¿cuáles son los peligros del abuso de ansiolíticos y antidepresivos? ¿qué posición toman las obras sociales ante el tratamiento de la salud mental?.

Gracias a las reflexiones de programas anteriores y junto con este aporte de dos profesionales de la salud, vamos descubriendo que la felicidad consiste en una búsqueda constante que atraviesa todos los ámbitos de la vida y va más allá de la búsqueda constante de placer. Hay que pensar en lo que nos proponemos y logramos, en nuestra manera de relacionarnos con nuestros afectos positivos y negativos, en cuál es nuestra posición ante los contextos inevitables, entre otras cosas.

