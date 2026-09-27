Dani La Chepi presenta su nuevo unipersonal de gira por el país: "Mi sueño fue estrenar en Mendoza"

Hay personajes que nacen de una historia familiar, otros de los años frente a un micrófono y algunos de las personas que forman parte de la vida cotidiana. Dani La Chepi lleva todos ellos al escenario en su nuevo unipersonal , una propuesta en la que Daniela Viaggiamari se multiplica para contar situaciones reconocibles desde distintas miradas. La obra tiene humor, música y una platea que también interviene para hacer de cada función algo único.

María del Carmen, La Yesi, Paz del Hoyo y la propia Dani forman parte de este universo. Son mujeres muy diferentes entre sí, con formas particulares de hablar, moverse y observar aquello que ocurre a su alrededor. Algunas surgieron durante sus diez años de radio y otras tomaron una nueva forma para este espectáculo, en un proceso creativo que comparte con Noralih Gago, su directora y coautora del libro. “Todos los personajes tienen una unión, son tres personas totalmente diferentes que abordan los mismos temas, pero cada una con su locura” , contó la actriz.

El cambio de una mujer a otra sucede frente a los ojos del público y también detrás de escena, donde el vestuario, las pelucas, los gestos y la voz marcan el paso hacia la próxima identidad. La interacción con la platea ocupa un lugar central y puede alterar lo que ocurre sobre las tablas. “Lo diferente de este show a los anteriores es que lo hace el público”, explicó La Chepi . La gira comenzó el 11 de septiembre en La Plata y continuará durante septiembre, octubre y noviembre por distintas ciudades de Argentina, además de una presentación en Montevideo.

Lo viví con una ansiedad, con unos nervios, inseguridad, todo. Dije “en el nombre del Padre” 450 mil veces, abrazo a la directora, pisar con el pie derecho y que sea lo que Dios quiera. Al principio se te hace una nebulosa y después va. Lo diferente de este show a los anteriores es que lo hace el público; entonces eso me tranquiliza por un lado, pero por el otro no, porque los públicos son distintos y a veces no quiere hablar nadie. Pero bueno, tengo tanto barrio que me sobra para que se vayan animando. Pero fue muy lindo; La Plata es una fiesta siempre.

- ¿Cómo fue la reacción del público? ¿Fue como lo esperabas?

Están acostumbrados a que en cada show yo cante mucho; siempre con el hilo del humor. Pero esta vez dije, como es el último, dije: "Voy a hacer algo nuevo de verdad". Y hay un personaje nuevo que a mí me daba miedo hacerlo; como todo, me da miedo. Y dije: “Quiero cantar menos”, o sea, canto una canción, pero está bueno porque se quedan con ganas. Así que: esperen la próxima.

- ¿Cómo fue la evolución desde la presentación en 2024 en Vivila cómo querés hasta ahora? Porque sumaste un personaje…

Me salió una peli, pero no podía hacer todo. Uno siempre cree que puede, pero no. Después hice Papá por siempre en teatro y ahora fue parar, tomarnos nuestro tiempo con Nora Ligado, que es mi directora de siempre (siempre hacemos el libro mitad ella, mitad mío); en este caso fue un: “¿Qué querés contar esta vez?”, que vaya por otro lado; todos los personajes tienen una unión, son tres personas totalmente diferentes que abordan los mismos temas, pero cada una con su locura. Vos escuchás desde arriba: “Esa es tu amiga, la tarada que hace tal cosa” o “mirá mi prima”.

Daniela Dani La Chepi.

Los personajes de su nueva gira

- Cuando armaste los personajes, ¿pensabas en alguien en particular para cada uno?

Los tres personajes existen desde el 2012; yo hice diez años de radio y ahí tenía mis personajes, que claramente no eran por streaming. Entonces vos tenías que esforzarte y crear algo que el conductor del auto o la piba que iba a estudiar se imaginara, que creara en su cabeza un personaje sin la parte audiovisual; yo no tenía Instagram, Twitter, nada.

En el 2018, yo se los presento a Nora y ahí empezamos: La Gallega es mi madre, que nos contó una historia que yo creo que la mitad sí es así, pero después no (a los cuatro años, viniendo en un barco de España, es muy raro que te acuerdes de todo), pero agarramos eso y lo transformamos en una señora muy especial que se llama como mi mamá: María del Carmen Serrano Rodríguez Pineda Pérez, de Oviedo, España. Tremenda, nada que ver estéticamente a mí, pero es la reina del show.

Después está La Yesi, que sí me inspiré en mí y en mi barrio. Yo me crié en Boulogne, un barrio donde todavía se podía dejar la bicicleta en la vereda. Entonces ese tiene más que ver conmigo, digamos, con mi infancia. Por otro lado, una chica de diferentes recursos que la otra, que se llama Paz del Hoyo, que es la típica de ahora de TikTok, la que cree que media hora por día es mucho laburo, que está pendiente de los likes, que le importa lo estético, que está operada, que tiene la misma cara que tienen todas ahora; porque tengo amigas así.

Y La Chepi, que claramente también es un personaje, porque yo soy Daniela. Ahí trato de tocar los temas actuales, con los que las mujeres que están ahí y los hombres también empatizan; porque ahora cayeron los hombres también, los penes portantes, le digo yo.

- ¿Y cómo es esto de cambiar de personajes?

Una locura. Yo salgo de mí e instantáneamente dejo el micrófono prendido y ya cuando me empiezo a poner una ridiculez que tiene puesta la cheta esta (Paz del Hoyo), que es una dulce pero vive fuera de la realidad, una chica que piensa que los carpinchos son perros. De ahí empiezo a hablar atrás, en bambalinas, entre personajes. Me personifico en esa persona que se me viene a la cabeza cuando la hago y que nunca nombraré; se compone el personaje.

- ¿Se van hablando entre ellas?

Se pelean María del Carmen con la Yesi porque una le robó el whisky a la otra, o hablan con Isa por teléfono, una locura hermosa.

- ¿Y qué opina Isa de estos cuatro personajes interactuando con ella?

Vio el ensayo general y ella siempre fue muy adulta, pero ahora ya de verdad ve un personaje y no ve a la mamá. Me dice: “Paz del Hoyo se roba el show”. Es el personaje que más inseguro tengo yo porque lo hice en radio, pero físicamente es bastante difícil. Es pensar que existe gente así. Obviamente, no me río de nadie; es dramatizarlo para llevarlo al humor.

- ¿Y cómo ves el traslado de las redes sociales en pandemia a los escenarios?

Yo empecé en el escenario a los 16, después mucha tele, cine y me hice popular en MasterChef. Tenía muchos seguidores en Instagram, en Facebook y demás, y siempre abordando temas de todo, no solo de mamá, de mujer, de hombre, de personajes y demás. Y la pandemia me potenció, me dio muchas ganas de volverme a subir al escenario. Yo iba a estrenar en 2020 y se postergó; tenía todo para estrenar.

Dani La Chepi sobre su proceso MDZ

Yo evoluciono todos los días; a veces retrocedo, pero se reinventa mucho. Es que no te queda otra. Me quedo en mi casa, a veces lloro un rato, quiero tirar la toalla, digo: “Listo, ya está. Me pongo una mercería, empiezo a vender ficus online”. Porque esta profesión tiene pan para hoy y hambre para mañana, a veces te cansa, más ahora que estás tan expuesta con las redes, que yo las detesto, las aborrezco. Porque también tengo muchos conocidos desde los 16 que muestran realidades que decís: “Qué felices que son todos” y que, cómo esta chica no envejece y son de cera.

- Entonces, ¿cómo hacés para tener las redes como medio de trabajo y al mismo tiempo sentir ese rechazo?

Trato de ser yo siempre; hay días que digo: "Bueno, no puedo salir todo el tiempo enojada", porque lo que pasa en el escenario, que si vos te divertís, la gente se divierte, pasa también en las redes. Hay trabajos que hago dentro de las redes que no mi piace mucho, no porque sean ilegales, pero primero las cosas las pruebo. Si es una medicación, le pregunto a mi hermano, que es gerente de un laboratorio. Me pierdo muchísima guita porque te ofrecen mucha plata para hacer cosas que nadie quiere hacer. Políticos que te ofrecen comprarte una casa y que vayas al partido y muestres qué bien que están en las calles, cuando tengo amigos que viven ahí, que se inundan y pierden todas las calles. Entonces, con esas cosas, no, nunca.

- ¿Con tu contenido?

Sí, porque al principio yo empecé laburando por unos yogures, porque no teníamos ni para morfar con Isa. Después vas asesorando, alguien te maneja el tema de las marcas y, bueno, estás laburando básicamente gratis. Yo quería hacer reír a la gente y conseguir laburo de nuevo en radio, que era lo que yo hacía, pero bueno, en pleno diciembre me quedé sin trabajo. Los gerentes de la radio ya están en Europa, en Cancún, rascándose las rodillas, y yo estaba ahí con una nena de dos años, manteniéndola sola. Digo: ¿Qué joraca hago? Y Nati Jota, que era compañera mía de la radio en ese momento de Los 40 Principales, me dijo: “Metele a las redes”. Y ella fue una de las pioneras de Twitter; yo, olvídate, a Twitter no entro.

- Era mostrar la realidad…

Isa vive 24/7 conmigo, en esa época que hice, empezaba a aparecer porque no me quedaba otra. Tenía un teléfono muy pedorro, que era lo que tenía, que de hecho vendí para tener unos mangos porque no me queda nada de la radio hasta que me indemnizaron. No sabía ni que existía un editor; era a una toma y en la toma parecía Isa de atrás, en pañales. Y pasó y era como: “Esa soy yo”, la madre con la nena 24/7, que no tenés ni tiempo para depilarte, y sigue siendo igual.

Dani La Chepi en MDZ.

Su hija Isa y el proceso creativo

- ¿Y cómo fue ese proceso de cuidar también la imagen de Isa en crecimiento?

Para mí, de manera natural. Como estamos hablando del 2018, todo fue cambiando, entonces la nena también fue cambiando. Entonces vos entrás al TikTok de ella y es todo esos trends que hacen caras y ni se mueven, o “les voy a mostrar mi paso a paso del día”. Cuando hace humor, la rompe. Entonces ella ahora participa de lo que ella quiere, ella me trae la propuesta: “¿Este lo tenemos que hacer porque está pegando?”, o “Tendrías que filmarte así”.

A ella le pidió a la gente de Cromañón, cuando yo hice un casting vía Zoom dificilísimo, con una tragedia que cambió la Argentina, ella se mete mientras yo estaba ahí a la mañana, medio hablando bajo para que no se despertara. Y pasó en pijama y encaró a las directoras. Le dijo: “Yo, si ella tiene un hijo, yo también puedo ser la hija y me gustaría. Yo sé llorar”, le dijo. Y la directora es una chilena en Argentina, le dijeron: “A ver”, se puso el auricular y empezó.

Dani la Chepi sobre su hija MDZ

También le pedía a los dueños de Pampa Films le decían: “Esta nena hay que ponerla”, y qué sé yo. Lo que pasa es que es una vaga, ella quiere hacer lo que ella quiere sin que la dirijan. Entonces todavía es chica y le voy explicando, pero la cuido mucho. De hecho, gracias a Dios hay edición, a veces dice algo de una manera que le digo: “Si vos querés llegar hasta la esquina a tomarte el bondi, no golpees a la señora que va al lado, llega por tus propios medios y si se te perdió el colectivo, esperarás al próximo”. Así es para mí en la vida. Cuando a veces dice: “Acá, chicos, participen”, le digo: “¿Por qué hablás así?, vos no hablás así, vos estás todo el día jodiendo conmigo”. Está bien, cambió obviamente, se saca la foto así y te dice “Qué horror” y la borra. Pero la cuido mucho, lo mismo con el peligro que hay de la IA.

A mí me están metiendo en el casino de Kun Agüero, no sabía que tenía. Ahora me mandó una chica un gozo de pastillas que “vendo” con mi cara y aparte le cambian la voz. Y no soy yo, pero te ponen. Entonces eso la cuido mucho, pero ella hace, yo nunca la expuse a la nena y ella siempre me acompañó.

- Y en el proceso creativo del escenario también te acompaña...

De todo se sabe, el libro está al costado mío, a veces del escenario. E Isa estaba atrás y me iba diciendo el pie de lo que venía, yo estaba re nerviosa y me decía: “Control parental, disfrutalo”.

Dani La Chepi: El Unipersonal

- Tenés próximas fechas, ¿qué expectativas tenés?

Yo siempre vivo las cosas como muy intensas. Vengo de una familia tana española, vivo todo muy intenso y en las próximas fechas. Ahora me voy a Rosario. Después hay un montón de fechas que no voy a recordar porque estoy menopáusica, así que las van a poner.

Pero voy a Mendoza, al Teatro Electro, que siempre dicen: “No, vamos a tal teatro”. Y yo quiero ese, lo amo, el camarín, me acuerdo de los baños, todo. Me gusta mucho. Preparado técnicamente de una manera espectacular. Siempre, mi sueño fue estrenar en Mendoza porque quería meter aparte unos viñedos y demás, aunque no tomo, pero no es muy lejos, obviamente, y hay que mover toda una producción allá y no se puede.

La gira de Dani La Chepi.

Pero vamos a Mendoza, que fue uno de los pocos lugares que elegí yo, que dije: acá tenemos que ir. Y después todo me había Montevideo, Chipo, Leti, Neuquén, hago un poco del sur, no llegué a hacer el norte, pero hago una gira más corta por cuestiones personales que en realidad son de público conocimiento, que hay cosas que ya no puedo, no me puedo repartir.

Ahora digo: sabe esperar. Hay cosas en teatro y demás, pero sé lo que no quiero hacer, cómo no quiero vivir. Yo quiero vivir arriba del escenario, pero no de tal manera. O sea, no que implique todo lo que la gente no ve detrás, porque detrás hay un montón de gente. No lo hago yo sola, vos me ves ahí, pero hay un montón de gente y en cualquier cosa que veas, acá hay 300 cámaras y 50 personas trabajando en las computadoras en este momento.

Entonces ahí siempre vos ponés la cara hermosa que tenés y siempre hay gente trabajando del otro lado. Hay cosas que no quiero, no puedo manejar más sola. Queremos renovarnos con Gago siempre de mi mano, así que se viene algo lindo. Otra cosa que no me animé a hacer, pero lo tengo y digo: la vida es una y lo tengo que hacer muy bien.

Dónde ver Dani La Chepi - El Unipersonal