La anónima primera novia de Brad Pitt que ahora es millonaria

Brad Pitt cumplió 60 años el pasado 18 de diciembre. El galán de Hollywood no sólo es uno de los grandes actores de la historia del cine, sino que también uno de los más seductores y con quien más romances protagonizó dentro de la industria. Por eso quizá lo que muchos no conozcan es la cambiante historia de su primera novia: Jill Schoelen.

Está claro que Brad Pitt es uno de los actores más atractivos de la industria. Por esa misma razón también ha llegado a conquistar a grandes y bellas estrellas, caso Angelina Jolie, Jennifer Aniston, Gwyneth Paltrow, entre otras.

Jill Schoelen y Brad Pitt en medio de su fugaz pero intenso romance.

Si bien ahora se encuentra en pareja con Inés de Ramón, a quien formalizó hace unos pocos meses luego de tanto tiempo de rumores, el intérprete resultó ser todo un rompecorazones y lo sigue siendo. Siempre fue noticia por temas del corazón.

Dentro de la lista de romances que tuvo Brad Pitt, el nombre de Jill Schoelen ha cobrado mucha importancia por estos días. Fue su novia en los '80, y cuando hablamos de ella tenemos que hacer referencia a una actriz, cantante y ahora millonaria.

Tras protagonizar títulos como That Was Then... This Is Now, junto a Emilio Estévez, o el musical Babes y Toyland junto a Keanu Reeves, la actriz logró un papel que marcaría su carrera en la película de terror El padrastro. Tras este título del año 1987 conoció al que sería su novio en el proyecto Cuttin Class.

El noviazgo duró apenas un año, pero en ese tiempo él llegó a proponerle matrimonio. Si bien le respondió que 'Sí' al principio, luego ella se enamoró del director de un filme que estaba rodando, luego de que el reconocido actor se gastara todo el dinero que tenía para ir a verla a Hungría (donde justamente ella filmaba la película con su nuevo amor).

Jill Schoelen no logró hacer una gran carrera como actriz, pero igual triunfó.

De hecho el mismo Brad Pitt confesó hace un tiempo lo dolorosa que fue aquella ruptura: "Me quedé tan en shock que solo pude decir: 'Me marcho de aquí", explicó el intérprete a The Sun, recordando un capítulo bastante fuerte de su vida.

¿Qué fue de Jill Schoelen? Hoy tiene 60 años (nació el 21 de marzo de 1963 en Burbank, California) y si bien su carrera en el cine nunca fue tan exitosa, terminó alejándose bastante de las cámaras cuando se casó con el compositor Anthony Marinelli y se retiró para criar a sus hijos.

Si bien se divorció del músico en 2002, la mujer sería poseedora de un patrimonio estimado en 5 millones de dólares, según el sitio therichest.com. Una fortuna considerable para cualquiera, aunque lejos igual de las estrellas de Hollywood.